El PP aprieta al PNV para que rompa con el Gobierno: "No vale con declaraciones, hay que dar pasos"

El portavoz nacional del PP y vicesecretario de Cultura del partido, Borja Sémper, ha presionado al PNV para que actúe de manera "coherente" tras las palabras del presidente de esta formación, Aitor Esteban, de que Pedro Sánchez no puede seguir hasta 2027.

El presidente del PNV afirmó el pasado domingo que es "ciertamente muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura" debido al actual panorama, además de defender que "sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada".

Este lunes, en una rueda de prensa realizada en la sede nacional del PP, Sémper ha comentado que, si el PNV "cree de verdad que alargar esta situación es irresponsable", la formación "debe asumir que seguir sosteniendo esta situación también es irresponsable".

Para el portavoz popular, tan "culpable" es "quien hace" como "quien mira para otro lado". "Y en este caso los socios del señor Sánchez son culpables por omisión porque están respaldando la corrupción no haciendo nada".

El PNV ya apoyó la moción de censura que hizo presidente a Sánchez en 2018

Por tanto, ha decidido dirigirse de manera expresa al PNV para insistir en que esa formación "tiene ahora la oportunidad de ser coherente", tras las palabras de Esteban, recordando que "hoy hace ocho años exactamente que se registró la moción de censura que sirvió para echar a Mariano Rajoy" de la Moncloa.

Y es que el grupo nacionalista vasco apoyó esa moción de censura impulsada por Pedro Sánchez en mayo de 2018, una vez conocida la sentencia del caso Gürtel, y apenas unos pocos días antes de haber apoyado los Presupuestos Generales del Estado del Gobierno de Rajoy.

Sémper ha vuelto a poner el foco en los socios del gobierno, a quienes exige que "deben de moverse", para subrayar que "no vale con declaraciones" sino que "hay que dar pasos".

Desde el PP descartan, por el momento, la moción de censura

El portavoz del PP ha sido preguntado por si su partido ha mantenido algún contacto con el PNV o con Junts para sondear la posibilidad de apoyar una moción de censura, a lo que ha indicado que mantienen contactos con todas las formaciones "salvo con Bildu".

También ha indicado que mantiene este contacto para "tener información", pero que "más allá de eso, no hay nada extraño, ni extravagante, ni hay comunicaciones expresas" acerca de una posible moción de censura.

Por tanto, ha descartado "especular" con la moción de censura, y ha puesto el foco en los socios de Sánchez porque "cada semana que pasa que siguen apoyando al Gobierno, es una semana en la que se manchan más de la corrupción". Asimismo, ha indicado que el foco político e informativo "hoy está en Moncloa y en Ferraz, no en la calle Génova 13".