El aplaudido discurso de la princesa Leonor sobre sus influencers favoritos: "Tengo que confesarlo de una vez"

En un contexto marcado por la presencia de los influencers y el desarrollo de la inteligencia artificial, la princesa Leonor ha destacado la trayectoria de los seis galardonados en los Premios Princesa de Girona 2026, a quienes ha definido como sus "influencers". Durante un discurso en el que combinó el catalán y el castellano, pronunciado en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, la princesa explicó que los premiados son personas que "la inspiran" y reconoció el valor de los logros alcanzados por cada uno de ellos.

Durante su intervención, la princesa Leonor aseguró que sus referentes "no son personajes considerados exitosos o famosos o glamurosos" ni personas que basan su reconocimiento en lo que muestran en las redes sociales. En su discurso explicó que quienes más la inspiran son aquellos que afrontan los problemas con el objetivo de encontrar soluciones.

"A mí lo que me gusta de mis influencers favoritos es que entrenan bacterias, se enamoran de problemas con la intención de solucionarlos, cuentan algo importante con talento y desde la oscuridad y la entraña, descubren exoplanetas, acompañan sus locuras con rigor, disciplina y pensamiento crítico o normalizan la amabilidad", ha comentado la princesa antes de continuar su intervención en catalán.

¿Quiénes han sido los premiados?

Los seis galardonados en los Premios Princesa de Girona 2026 fueron tres mujeres y tres hombres. Hatim Azahri recibió el Premio Princesa de Girona Social 2026 por su labor como fundador de la Associació Joves Units del Poble-sec. Patricia Aymà fue reconocida con el Premio CreaEmpresa; es biotecnóloga y cofundadora de Benviro, una compañía dedicada al desarrollo de bioplásticos biodegradables.

También fue premiada Gemma Blasco, directora y guionista de cine, quien recibió el Premio Arte. Rafael Luque, distinguido en la categoría de Investigación, es especialista en el análisis de exoplanetas. Mercedes Bidart obtuvo el Premio Princesa de Girona Internacional CreaEmpresa por su trayectoria como emprendedora social y cofundadora de Quipu, una plataforma tecnológica orientada a facilitar el acceso a financiación para pequeños negocios y emprendedores de la economía informal en América Latina.

Por último, José Eduardo Méndez, ganador del Premio Internacional en la categoría de Investigación, es un astrofísico mexicano reconocido por sus importantes aportaciones al estudio de la evolución galáctica y la química del cosmos.

Procedimiento de los Premios Princesa de Girona 2026

El acto estuvo presidido por los Reyes y contó con la participación de la princesa Leonor, presidenta de honor de la Fundación Princesa de Girona, y de la infanta Sofía. La ceremonia comenzó con una apertura artística y la presentación del evento, centrado en el reconocimiento del talento joven y en la trayectoria de los seis premiados.

El rey Felipe VI fue el primero en intervenir para saludar a los asistentes y destacar la importancia del talento de los galardonados. Durante su discurso anunció que la princesa sería la encargada de cerrar la gala y aprovechó para agradecer la labor de quienes forman parte de la fundación y de quienes apoyan sus objetivos con "compromiso, generosidad y acción". Además, destacó que esta continúa desarrollando su misión de "acompañar el talento de los jóvenes, ayudar a su desarrollo y abrir oportunidades" para que puedan aportar sus capacidades a la sociedad.

Tras la entrega de los galardones, los seis premiados fueron reconocidos por sus aportaciones en los ámbitos de la investigación, el arte, el emprendimiento y la acción social. La princesa asumió por primera vez el cierre de la ceremonia y afirmó que "el talento se descubre y se cultiva, se comprende y se cuida" y concluyó con un llamamiento a "proteger el talento joven y acompañarlo".