Andalucía solicitará al Gobierno activar el Fondo de Contingencia del Estado para paliar los daños por el temporal

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado que va a solicitar la ayuda del Fondo de Contingencia del Estado y el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea debido al gran impacto económico que va a sufrir la región por el tren de borrascas de los últimos días.

En una comparecencia desde Córdoba, el presidente andaluz ha anunciado que "de manera inmediata" habrá que buscar los recursos porque va a haber "pérdidas millonarias" en el sistema productivo de la comunidad y en las infraestructuras. Solo en la red de carreteras ha calculado que suponen unos 500 millones de euros.

El 75% de la superficie agrícola está afectada

Por ello, el presupuesto de la comunidad de este año va a quedar "supeditado" a paliar esta catástrofe y va a pedir "reprogramar y flexibilizar" los fondos europeos para que se puedan usar para la atención a los damnificados por estas lluvias, que mantienen desalojadas a 11.000 personas en la comunidad.

Después de visitar las zonas afectadas por la crecida del Guadalquivir, Moreno ha mostrado su preocupación porque las borrascas han golpeado "duramente" al sector primario. Según las estimaciones que han podido realizar, el 75% de la superficie agrícola está afectada.

Si bien, la cuantificación de daños y las medidas a adoptar tendrán que esperar a la semana que viene, cuando el tren de borrascas finalice, algo que está previsto para el martes. Ahora, en palabras del presidente andaluz, la prioridad es que no se pierdan vidas. "Ahí es donde tenemos que centrar todo nuestro esfuerzo, tendremos que empezar a pensar para la semana que viene en cómo ayudar a todas esas personas, que van a tardar en volver a sus casas", ha lamentado.

Más de 1.500 personas desalojadas en Córdoba por la crecida del Guadalquivir

En estos momentos la vista está puesta en el río Guadalquivir a su paso por Córdoba, que ya ha desbordado "algunas zonas" y más de 1.500 personas han sido desalojadas, principalmente en los municipios junto al río Guadalquivir. Por eso, ha hecho un llamamiento muy claro a la población: "No podemos ni debemos bajar la guardia".

La previsión máxima sigue siendo la de 2010, aunque el Ayuntamiento y el resto de administraciones están evaluando "conforme va evolucionando la emergencia". Por su parte, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha indicado que no se contemplan inundaciones en el centro de la ciudad, por lo que ha insistido en mantener la calma y en la tranquilidad.