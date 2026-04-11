Álvaro Sánchez Cotrina gana las primarias del PSOE en Extremadura y se pone al frente de la reconstrucción del partido

Álvaro Sánchez Cotrina ha ganado el proceso de primarias que ha celebrado este sábado el PSOE de Extremadura y se ha convertido así en el nuevo secretario general del partido en la región al imponerse a la otra candidata, Soraya Vega.

Lo ha anunciado este sábado el presidente de la Comisión Gestora del PSOE de Extremadura, José Luis Quintana, en rueda de prensa tras la jornada de votaciones que ha celebrado hoy la militancia. En concreto, y con el 100% de los votos escrutados, Sánchez Cotrina ha conseguido el 58,95% del apoyo de la militancia, frente a Soraya Vega, que ha obtenido el 41,05%.

Quintana ha destacado que la participación en el proceso, al que estaban llamados 9.121 militantes, se ha elevado al 72,38%, lo que refleja "el comportamiento de la militancia socialista en la vida interna de la organización con la toma de decisiones colectivas".

Resultados por provincias

En Badajoz, el apoyo ha sido mayor a Vega, con el 56,74%, frente a Cotrina, que ha ganado el 43,26% de los apoyos. La participación de la provincia ha alcanzado el 70,71%. En el caso de Cáceres, donde la participación ha llegado al 75,2%, Cotrina se ha hecho con el 83,49% de los votos y Vega, con el 16,51%.

Para estas primarias, ha destacado igualmente Quintana, se habían habilitado 185 centros de votación por toda Extremadura que, a lo largo de la jornada, se han mantenido abiertos con "total normalidad" y "sin incidentes".

Relevo en la dirección del partido

Sánchez Cotrina, también alcalde de Salorino (Cáceres) sucede en el cargo a Miguel Ángel Gallardo, quien renunció al puesto en diciembre de 2025 después de obtener el peor resultado del PSOE de Extremadura en unos comicios autonómicos.

En aquel momento, una comisión gestora, presidida por Quintana, se hizo cargo del partido y tomó la decisión de convocar este nuevo proceso de primarias que diese un nuevo líder encargado de reorganizar el partido para un nuevo ciclo político.

Tras la celebración de estas primarias, el proceso culminará con el 16º Congreso Extraordinario Regional, en el que se elegirán a los nuevos órganos regionales del PSOE de Extremadura, y que se celebrará el 25 de abril en Mérida.