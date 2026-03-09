Alsina señala la "regla de tres" entre Meloni, Sánchez y Feijóo que revela una circunstancia interesante: "A ver si están de acuerdo"

Durante la tertulia de hoy en Más de uno, Carlos Alsina ha querido comentar una curiosa coincidencia entre líderes europeos. Ha planteado una llamativa "regla de tres" política entre la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a raíz del debate sobre la guerra en Irán y la posición de los gobiernos europeos.

Las posturas de Sánchez y Meloni coinciden en lo esencial, lo que podría acercar indirectamente la posición del PP de Feijóo a la del Ejecutivo español. "El PP, entonces, ¿está a favor del uso conjunto de las bases españolas para bombardear Irán o no?" pregunta Alsina.

Una curiosa "regla de tres"

El presentador ha explicado que tanto el Gobierno italiano como el español rechazan que Estados Unidos e Israel decidan por su cuenta bombardear países como Irán al margen de la legalidad internacional. En ese contexto, recordó que Meloni ha defendido que el uso de las bases militares conjuntas con Estados Unidos debe someterse al Parlamento italiano y limitarse a cuestiones estrictamente defensivas. Según Alsina, esa postura es "en lo esencial" muy similar a la que ha expresado Sánchez.

A partir de ahí, el periodista introdujo su razonamiento: si Meloni coincide con Sánchez en el fondo del asunto y Feijóo pone a la dirigente italiana como ejemplo de cómo debería actuar el Gobierno español, "se introduce una situación muy interesante". "Si Pedro Sánchez y Meloni están de acuerdo en lo esencial y Feijóo dice que la postura correcta es la de Meloni, a ver si la postura de Feijóo y la de Pedro Sánchez no se diferencian tanto", afirmó.

El comentario generó debate entre los tertulianos del programa, que discutieron hasta qué punto existen diferencias reales entre la posición del Gobierno y la de la oposición. Algunos señalaron que la discrepancia principal estaría en el tono político frente a Estados Unidos, mientras que otros insistieron en que la mayoría de fuerzas políticas europeas comparten el rechazo a la guerra.

También han planteado que lo que reclama Feijóo, siguiendo la postura de Meloni, es llevar el debate del uso de las bases de Rota y Morón al Congreso, algo que Pedro Sánchez no ha hecho y ha decidido sin contar con la opinión del resto.

En ese contexto, Alsina insistió en la pregunta central: ¿cuál es exactamente el punto concreto en el que divergen las posiciones del Ejecutivo y del Partido Popular? Una duda que podría revelar que las diferencias políticas en este caso son menos profundas de lo que aparenta el enfrentamiento público.