Alsina, señala el papel de las compañías privadas en el apagón: "Deben asumirse responsabilidades en todos los ámbitos posibles"

Carlos Alsina ha conversado con Susanna Griso en la conexión habitual entre Más de uno y Espejo Público, donde ambos han analizado la actualidad política con especial atención al aniversario del apagón que dejó a oscuras a buena parte de España.

El director de Más de uno ha subrayado que las responsabilidades derivadas de aquel episodio deben asumirse "en todos los ámbitos posibles", no solo en el plano político, del que ha destacado que no se ha depurado ninguna, sino también en el sector privado, en referencia a las empresas eléctricas. "Hay una responsabilidad de las compañías en la que creo que siempre nos fijamos menos los medios", ha apuntado. En esa línea, ha defendido que, pese a la percepción de opacidad, "se saben muchas cosas de lo que ocurrió".

Durante la conversación, Griso ha mencionado el vídeo difundido por Red Eléctrica, en el que su presidenta, Beatriz Corredor, defiende la actuación de la compañía conforme a los protocolos establecidos. Sin embargo, Alsina ha advertido de que, en este caso, la aplicación de esos protocolos pudo tener un efecto contraproducente y agravar la situación. Por ello, ha considerado que, "a estas alturas", Corredor debería asumir algún tipo de responsabilidad más allá de la defensa pública de la empresa.

Griso ha señalado que, en cualquier caso, el recorrido de este asunto acabará previsiblemente en los tribunales, donde se dirimirán posibles responsabilidades.

Mal futuro para el decreto de vivienda

La conversación ha abordado también la actuación del Gobierno y, en particular, del decreto de vivienda que es probable que no salga adelante este martes en la votación del Congreso. Alsina ha criticado que el Ejecutivo haya impulsado determinadas medidas "a rastras", mediante un real decreto cuya aprobación —ha dicho— se produjo pese a anticipar la falta de respaldo parlamentario. A su juicio, aprobar normas con una vigencia incierta genera situaciones "jurídicamente peculiares", aunque puedan ser "perfectamente legales".

En este contexto, Griso ha apuntado a las consecuencias prácticas de estas decisiones, especialmente en el mercado del alquiler, donde algunos inquilinos podrían haberse beneficiado temporalmente de las medidas mientras varios propietarios estudian recurrir a los tribunales.

Gasto en defensa

Por último, la presentadora de Espejo Público ha hecho referencia a un informe en el que se indica que España ha sido uno de los 15 países que más han aumentado el gasto en defensa, una información que no se puede corroborar porque el Ejecutivo continúa con Presupuestos prorrogados.

Alsina ha defendido que es compatible aumentar el presupuesto en defensa y, al mismo tiempo, mantener una posición contraria a la guerra. No obstante, ha insistido en que lo que resulta incompatible es "la falta de transparencia" y ha criticado lo que considera una anomalía democrática: prescindir del Parlamento en aquellas decisiones en las que el Gobierno prevé no contar con apoyos suficientes.