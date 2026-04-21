Alsina, sobre el principio de 'prioridad nacional': "El PP ha aprendido de Sánchez que para gobernar hay que pactar con quien sea"

Carlos Alsina y Susanna Griso han analizado la actualidad política nacional en la conexión semanal entre Más de uno y Espejo Público, con especial atención a los últimos datos del CIS y a los movimientos en el bloque de la derecha. Ambos comenzaron comentando, con tono irónico, la encuesta del CIS que otorga una ventaja de 13 puntos al PSOE sobre el PP, un resultado que los tertulianos de Espejo Público consideran poco verosímil. "Yo me reiría si no nos costara tanto a los españoles, esto raya la malversación", afirmó Susanna Griso.

Por su parte, Alsina puso el foco en la propia finalidad de este tipo de encuestas públicas, cuestionando el interés del Estado en conocer la intención de voto de los ciudadanos. Griso, además, señaló lo que calificó como "silencios atronadores" en los cuestionarios, al evitar asuntos como los casos de corrupción o la ley de amnistía. "Luego tampoco rinde cuentas ante nadie", añadió Alsina, en referencia tanto a la falta de explicaciones como a los errores recurrentes en sus previsiones electorales.

El director de Más de uno insistió en que "es un poco difícil de creer que el PSOE le saque trece puntos al PP", especialmente cuando los resultados de las últimas citas electorales han dado la victoria a los populares.

La prioridad nacional en Extremadura

En la segunda parte de la conversación, ambos abordaron el desacuerdo entre PP y Vox en torno al concepto de "prioridad nacional", en plena negociación política y con la vista puesta en próximos procesos electorales en Andalucía. Según señalaron, el PP habría optado por una formulación lo suficientemente ambigua como para facilitar que cada parte interprete el acuerdo a su manera. Una estrategia en la que, en opinión de Alsina, "El PP ha aprendido de Sánchez que para gobernar hay que pactar con con quien tenga los votos que hagan falta".

Mientras Vox defiende que la "prioridad nacional" implica anteponer a los ciudadanos españoles frente a los extranjeros, el PP trata de matizar ese planteamiento, introduciendo criterios como el arraigo o la integración de los migrantes. Esto deja en una posición incómoda a Juanma Moreno, puesto que los diferentes pactos del PP y Vox en otras regiones van a sobrevolar la campaña electoral de Andalucía.

En este sentido, el periodista advirtió de que este debate puede marcar la agenda política, como ya ocurrió en las elecciones generales de 2023 con los acuerdos del PP con Vox en distintas comunidades. "Le puede pasar como a Feijóo en 2023", apuntó, en referencia al impacto que estos pactos tuvieron en campaña. De cara al futuro, si el PP necesitara a Vox para gobernar a nivel nacional, la interpretación de conceptos como la "prioridad nacional" volvería a situarse en el centro del debate político.