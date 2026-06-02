Alsina, sobre el futuro del Gobierno: "Lo más inteligente es decirle a todas horas a Pedro Sánchez, convoque usted elecciones generales"

La conexión semanal entre Más de uno y Espejo Público ha girado en torno al debate sobre una posible moción de censura contra el Gobierno y las recientes declaraciones de Alberto Núñez Feijóo sobre esta posibilidad.

Susanna Griso recuperó unas palabras pronunciadas por Carlos Alsina en su monólogo de este martes, en el que afirmó que "Feijóo se hace un Sánchez" al plantear una moción de censura instrumental. El director de Más de uno explicó que este tipo de iniciativa fue precisamente la fórmula utilizada por Pedro Sánchez en 2018 para desalojar a Mariano Rajoy de La Moncloa, por lo que considera que el líder del Partido Popular estaría reproduciendo aquella estrategia. Además, señaló que Feijóo ni siquiera ha aclarado todavía si él mismo sería el candidato a la Presidencia del Gobierno en una eventual moción.

A la hora de valorar la conveniencia de presentar una moción de censura, el periodista distinguió entre dos perspectivas. La primera es la de los principios: si un partido considera que la situación política es lo suficientemente grave como para exigir un cambio de Gobierno, debería presentar la moción aunque esté condenado a perderla. La segunda es la estratégica: analizar qué resulta más beneficioso para una fuerza política en la oposición, si presentar una moción destinada al fracaso o esperar a que evolucione la situación hasta las próximas elecciones generales.

En este sentido, Alsina afirmó que entiende la estrategia de Feijóo de intentar desgastar a los socios parlamentarios del Gobierno. A su juicio, poner de manifiesto que reclaman elecciones anticipadas pero se niegan a apoyar una moción de censura puede resultar políticamente eficaz. "Me parece inteligente", señaló.

Sin embargo, reconoció que le sorprendió la impresión que transmitió Feijóo al mostrarse dispuesto a dialogar con el PNV y Junts para intentar reunir los apoyos necesarios. "Entiendo menos que ayer diera la impresión de que está deseando sentarse a hablar con el PNV y Junts sea como sea para conseguir el objetivo de la moción de censura", ha afirmado, llegando a plantear que eso supondría pedir a Carles Puigdemont que le facilitara la llegada a la Presidencia del Gobierno.

Entiendo menos que ayer diera la impresión de que está deseando sentarse a hablar con el PNV y Junts sea como sea

Una invitación a Waterloo

Griso matizó que esos contactos tendrían como único objetivo abordar la moción de censura y mencionó la última propuesta del partido de Puigdemont, que ha convidado a Feijóo a tener una reunión con el líder independentista en Waterloo si quería plantear en serio la posibilidad de una moción de censura. El tertuliano de Espejo Público y militante popular, Jaime de los Santos, aseguró que "ningún miembro del Partido Popular se va a sentar en Waterloo con el señor Puigdemont".

Alsina respondió recordando que ya ha escuchado en numerosas ocasiones compromisos políticos que parecían inamovibles y que posteriormente terminaron incumpliéndose. "Los compromisos de que esto no va a pasar los he escuchado tantas veces y luego pasan", comentó.

El periodista se preguntó además qué podría reclamar Junts a cambio de su apoyo. Griso recordó que la portavoz del partido, Miriam Nogueras, señaló recientemente en Espejo Público que esperan el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la ley de amnistía, una decisión que podría tener consecuencias para la situación judicial de Puigdemont. En cualquier caso, Alsina subrayó que esa cuestión no depende de Feijóo, sino de los tribunales.

También recordó unas declaraciones realizadas por Puigdemont tras las elecciones generales de 2023, cuando aseguró que le resultaba indiferente investir a Sánchez o a Feijóo si se cumplían determinadas condiciones.

El camino a seguir por el PP

Para Alsina, la estrategia más eficaz para el Partido Popular pasa por insistir en la convocatoria de elecciones generales. A su juicio, esa exigencia conecta con una parte importante de la opinión pública y pone de relieve las dificultades parlamentarias del Ejecutivo, que gobierna sin Presupuestos Generales del Estado aprobados y con crecientes dificultades para sacar adelante iniciativas legislativas.

"Lo más inteligente es decirle a todas horas a Pedro Sánchez: convoque usted elecciones generales", afirmó. Según explicó, esta estrategia permite retratar al presidente como un dirigente que mantiene el poder pese a haber perdido la mayoría parlamentaria que hizo posible su investidura.