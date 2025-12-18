Alsina se enzarza con Toni Bolaño a cuenta del PP: "Estamos hablando de la crisis del PSOE y ahora resulta que Feijóo tiene un problema"

"¿Depender de Vox es un fracaso de Feijóo?", ha preguntado Alsina a Toni Bolaño. Los periodistas se han enzarzado a cuenta de una posible victoria del PP en las generales, pero que si se cumplen las expectativas, necesitaría a Vox para gobernar.

"Estamos hablando de la crisis del PSOE y ahora resulta que es Feijóo el que tiene un problema", ha dicho Alsina, que opina que se quiere vender como un fracaso de Feijóo que el PP necesite a Vox y no como un fracaso de la gestión de Pedro Sánchez.

"Si me quieres convencer de que el PP y Vox suman en unas generales y eso es un fracaso de Feijóo…", ha reprochado Carlos Alsina a Toni Bolaño tras defender que Feijóo fracasaría porque no podría gobernar con Vox: "Cómo gobiernas con un partido que te quiere cortar la cabeza".

"Pedro Sánchez ya perdió el poder en 2023"

El director de 'Más de uno' ha asegurado que el PSOE ya perdió el poder en 2023 en las elecciones autonómicas y municipales, pero en ese momento no lo quisieron aceptar y ahora en el PSOE no saben qué van a hacer si obtienen malos resultados en Extremadura, Aragón...

"La izquierda no tiene posibilidad de gobernar ni en Extremadura, ni en Aragón, pero igual Sánchez se salva pactando ya no sabemos con quién y el partido dirá: ¡Estupendo, que en realidad hemos ganado!", ha reflexionado Alsina.

Crecimiento de la extrema derecha

Además, ambos se enfrentan a cuenta del crecimiento de la extrema derecha. Bolaño opina que se acusa al PSOE del crecimiento de la extrema derecha: "me entran ganas de reír".