La alcaldesa de Alcalá de Henares, a juicio por la presunta filtración de un informe policial

La jueza de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alcalá de Henares ha abierto juicio oral contra la alcaldesa de este municipio madrileño, Judith Piquet (PP).

A Piquet se le investiga un presunto delito de infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos. La causa gira en torno a la supuesta filtración de un atestado de la Policía Local que posteriormente fue utilizado en el debate político sobre inmigración e inseguridad.

El auto también dirige el procedimiento contra el jefe de gabinete de la regidora, Raúl Castillo. Ambos deberán responder ante la Justicia una vez concluida la instrucción, iniciada tras una denuncia presentada por el PSOE y que llevó a la imputación de Piquet en agosto de 2024.

La investigación se centra en un atestado de la Policía Local de Alcalá de Henares que recogía la denuncia de una agresión sexual. Ese documento fue difundido posteriormente en redes sociales por el secretario general del PP de Madrid y senador, Alfonso Serrano, para respaldar las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en las que relacionaba la llegada de migrantes con el aumento de las agresiones sexuales.

Los hechos se remontan al 17 de enero de 2024, durante la celebración del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid en Alcalá de Henares. Ese día, Ayuso aseguró que en el Centro de Atención, Emergencia y Derivación (CAED) de migrantes se habían producido "brotes de sarna", "peleas violentas" y agresiones sexuales a mujeres del municipio atribuidas a migrantes del centro. Posteriormente, la presidenta afirmó que esa información le había sido trasladada por la alcaldesa.

La publicación del atestado por parte de Serrano llevó al juzgado a investigar cómo un documento policial reservado había llegado hasta el dirigente popular. Según la investigación, la difusión del informe habría servido para sustentar públicamente aquellas declaraciones sobre inmigración y delincuencia.

El Ayuntamiento asegura que no ha recibido la notificación

Fuentes del Ayuntamiento de Alcalá de Henares han señalado que, por el momento, no han recibido la comunicación oficial sobre la apertura del juicio oral. La defensa de la alcaldesa había recurrido durante la instrucción distintas resoluciones de la jueza ante la Audiencia Provincial de Madrid.

Por su parte, el portavoz del PSOE en el municipio, Javier Rodríguez, ha reclamado la dimisión inmediata de Judith Piquet al considerar que "no puede seguir representando a la ciudad mientras se enfrenta a un juicio". Además, ha instado a Alfonso Serrano a explicar cómo obtuvo el documento policial, después de que, según los socialistas, asegurara durante su declaración judicial que desconocía quién se lo había facilitado.

La apertura del juicio oral supone un nuevo paso en una investigación que ha tenido una importante repercusión política desde comienzos de 2024, al situar en el centro del debate el uso de documentación policial reservada y las declaraciones sobre inmigración realizadas tras la apertura del centro de acogida de migrantes de Alcalá de Henares.

Será ahora el tribunal encargado del juicio quien determine si existió o no responsabilidad penal por parte de la alcaldesa y de su jefe de gabinete.