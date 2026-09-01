El alcalde de León, José Antonio Díez (PSOE), explica por qué acudirá a la concentración en apoyo a Ceuta: "Es una cuestión de solidaridad"

Marta García Aller ha entrevistado en La Brújula al alcalde de León, José Antonio Díez, al que ha definido como un "verso suelto del PSOE", para abordar la crisis de Ceuta y las movilizaciones convocadas en distintos municipios en defensa de la ciudad autónoma.

Díez ha destacado que no es la primera vez que se le señala por su posición divergente dentro del Partido Socialista y ha recordado que el Ayuntamiento de León aprobó una moción para apoyar la autonomía de la Región Leonesa. En relación con las movilizaciones convocadas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ha explicado que los alcaldes socialistas recibieron un comunicado del partido en el que se les indicaba que no asistieran a las concentraciones.

El alcalde leonés ha explicado este mensaje en la forma en la que la FEMP ha planteado estas movilizaciones y ha asegurado que existe una utilización partidista por parte de su presidenta, la alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo. A su juicio, se está tratando de "monopolizar" el malestar generado por la crisis de Ceuta. Pese a lo que ha afirmado, el apoyo a la ciudad de Ceuta tiene que ir más allá de eso.

Díez ha informado además de que la Delegación del Gobierno ha autorizado la convocatoria de la manifestación en León, a diferencia de lo ocurrido en otros municipios. Ha defendido su asistencia como una cuestión de solidaridad y de defensa de las fronteras, aunque ha insistido en que "no se monopolice por parte de nadie" una movilización que, en su opinión, debe ser ciudadana.

El alcalde ha negado haber mantenido conversaciones con otros alcaldes socialistas de ciudades que también acudirán a las convocatorias y ha señalado que "cada alcalde actuará" en función de sus propias circunstancias.

Califica la crisis de Ceuta como una "invasión"

Sobre la situación en Ceuta, José Antonio Díez ha reconocido que se trata de "un tema complejo" y ha destacado la importancia estratégica de la ciudad autónoma, que considera que será todavía mayor en el futuro. Díez ha calificado la crisis migratoria como una "invasión", y se ha preguntado cómo pueden estar "tan desprotegidas nuestras fronteras" y ha defendido que todavía hay "muchas cosas que explicar".

"Viendo los toros desde la barrera" se puede tener una determinada percepción de lo ocurrido, ha señalado el alcalde, quien considera necesario escuchar también las explicaciones de los responsables de la gestión de la crisis.

Por otra parte, Díez ha acusado al PP de hacer "oportunismo político" con la situación de Ceuta. En este sentido, ha recordado que ha habido planes de financiación para la ciudad autónoma que, según ha afirmado, no han contado con el apoyo del PP o Vox, bien porque no se han presentado o porque han votado en contra.

Frente a la "capitalización política" de la crisis, el alcalde ha defendido una movilización ciudadana que contribuya a buscar "una solución de Estado", y ha criticado que algunos partidos estén utilizando la situación para tratar de debilitar al Gobierno.

Preguntado por la decisión de Pedro Sánchez de continuar con sus vacaciones durante la crisis, Díez ha afirmado: "Yo no habría seguido mis vacaciones sin lugar a dudas", aunque ha matizado que se trata de una cuestión personal del presidente del Gobierno.

Yo no habría seguido mis vacaciones sin lugar a dudas

Sobre un posible adelante electoral y el liderazgo del PSOE

Marta García Aller también le ha preguntado por la posibilidad de un adelanto de las elecciones generales para evitar que coincidieran con las autonómicas. El alcalde de León ha considerado que no le parecería "muy coherente que fueran simultáneas", aunque no se ha pronunciado sobre si sería más conveniente que las generales se celebrasen antes o después.

No obstante, Díez ha descrito la situación política actual como un momento de "bastante agonía" y ha advertido de que "las agonías nunca son buenas". Sobre una eventual alternativa a Pedro Sánchez dentro del PSOE, ha asegurado que no ve "muy fácil ni muy lógica" esa posibilidad y ha apuntado que cualquier relevo debería abordarse "con mucho más tiempo en un Congreso Federal".

Por último, ha destacado que los alcaldes tienen a su favor que hay algo más que valorar además de la formación política a la que pertenecen, como es su propia gestión al frente de los ayuntamientos. No obstante, ha reconocido que sí es posible "un cierto castigo" electoral a los equipos de gobierno.