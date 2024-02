Alberto Garzón fichará por la consultora de asuntos públicos Acento, que dirige José Blanco

El exministro de Consumo y excoordinador de IU, Alberto Garzón, se incorporará a Acento, la consultora sobre asuntos públicos fundada y dirigida por el exdirigente socialista José Blanco.

Según ha adelantado 'El Confidencial' y han confirmado a Europa Press fuentes del entorno del exministro, Garzón asumirá la Dirección de Prospectiva GeoPolítica de Acento próximamente, una vez que la Oficina de Conflictos de Intereses lo autorice dado que es preceptivo su dictamen para nuevas actividades de exaltos cargos del Gobierno.

Además, el exlíder de IU compatibilizará su labor con la consultora con otros proyectos de carácter académico, así como colaboraciones con medios de comunicación.

Garzón decidió abandonar la primera línea política, primero al renunciar a ir en las listas al Congreso en las pasadas elecciones generales, tras estar doce años como diputado en el Congreso, y apelando a la necesidad de renovar los cargos públicos y políticos. Luego terminó su mandato en el anterior Ejecutivo de coalición tras esos comicios y en diciembre del año pasado formalizó su dimisión al frente de IU, donde ostentaba la coordinación federal desde 2016.

En una carta a la militancia de IU, explicó que su renuncia al frente del partido era una decisión "muy meditada" y que formaba parte de la hoja de ruta que personalmente asumió hace tiempo. También dijo que la política entraba en una nueva fase tras las generales y que deba "un paso a un lado", donde ahora tocaba hacer política desde la "trinchera" que supone ser un militante de base.

En su misiva a las bases de IU desgranó que fue un "honor" dirigir IU, organización en la que milita desde los 18 años, y defendió que su gestión permitió que su formación saliera de un momento complicado, estando ahora asentada como fuerza integrante del Gobierno.

Durante su despedida ante la Coordinadora Federal de IU, su máximo órgano ejecutivo, reivindicó que su organización era indispensable para cualquier proyecto de unidad en la izquierda, en alusión al frente amplio en torno a Sumar.

Por otro lado, Garzón manifestó también que la primera línea política era muy sacrificada y no estaba exenta de "costes". "Durante todos estos años he visto lo mejor y lo peor de la política, y ambas cosas me han atravesado implacablemente", expuso a su militancia.

La consultora Acento tiene como CEO y socio fundador a José Blanco, exministro y exsecretario de Organización del PSOE durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero al frente de la formación socialista. En su organigrama también figura como presidente el exdirigente del PP Alfonso Alonso y la firma se define como consultora especializada en el ámbito público.