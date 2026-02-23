TERTULIA DE MÁS DE UNO

Ainhoa Martínez, sobre la desclasificación de documentos del 23F: "Vemos como se recurre al pasado para huir del presente"

El día que se cumple el 45 aniversario del 23 F, Pedro Sánchez ha anunciado que desclasificará documentos de la intentona golpista de Antonio Tejero.

Pedro Sánchez anuncia que desclasificará los documentos del 23F: "La memoria no puede estar bajo llave"

Qué pasó el 23F: la historia del golpe de Estado fallido de Antonio Tejero

PODCAST Cuando todo cambió: Historias de Pueblo 1x06: cómo fue el golpe de Estado del 23F

ondacero.es

Madrid |

Ainhoa Martínez, sobre la desclasificación de documentos del 23F: "Vemos como se recurre al pasado para huir del presente"

El presidente del Gobierno ha anunciado este lunes que desclasificará documentos del 23F el día en el que se cumplen 45 años de la intentona golpista. Lo aprobará mañana el Consejo de Ministros y se hará efectiva el próximo miércoles, 25 de febrero, con su publicación en el Boletín Oficial del Estado. A partir de ese momento, los documentos estarán a disposición de todas las personas interesadas en la página web oficial de Moncloa.

Sánchez ha justificado esta desclasificación como la forma de "saldar una deuda histórica con la ciudadanía". Además, ha asegurado que la memoria no puede estar bajo llave. Tras el anuncio del presidente ha surgido la pregunta de por qué toma esa decisión en este momento y si se debe a una "cortina de humo".

La periodista y abogada Ainhoa Martínez ha asegurado en la tertulia de Más de uno que la desclasificación es una decisión que el gobierno toma de manera arbitraria y cree que hay documentos que seguirán sin ver la luz.

"El sumario judicial completo del juicio, los informes del CESID sobre la cúpula militar que estuvo implicada en el golpe y las escuchas telefónicas que había entre Zarzuela y Moncloa. Esos son interesantes. Veremos a ver si esos son los desclasificados", dice.

Se recurre al pasado para huir del presente y de un futuro incierto para el PSOE

En cuanto al anuncio este lunes, Ainhoa Martínez opina que hacer este tipo de anuncios responde a recurrir al pasado para huir del presente y de un futuro también incierto en un ciclo electoral en el que al PSOE no le está yendo nada bien.

"Vemos como la maquinaria ideológica está empezando a funcionar. El Gobierno se va a enfrentar a una derrota, probablemente en el Congreso de los Diputados, ante la imposibilidad de sacar adelante el decreto del escudo social y antidesahucios. Un trampantojo más a los que ya estamos acostumbrados", asegura la periodista.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer