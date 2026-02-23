Ainhoa Martínez, sobre la desclasificación de documentos del 23F: "Vemos como se recurre al pasado para huir del presente"

El presidente del Gobierno ha anunciado este lunes que desclasificará documentos del 23F el día en el que se cumplen 45 años de la intentona golpista. Lo aprobará mañana el Consejo de Ministros y se hará efectiva el próximo miércoles, 25 de febrero, con su publicación en el Boletín Oficial del Estado. A partir de ese momento, los documentos estarán a disposición de todas las personas interesadas en la página web oficial de Moncloa.

Sánchez ha justificado esta desclasificación como la forma de "saldar una deuda histórica con la ciudadanía". Además, ha asegurado que la memoria no puede estar bajo llave. Tras el anuncio del presidente ha surgido la pregunta de por qué toma esa decisión en este momento y si se debe a una "cortina de humo".

La periodista y abogada Ainhoa Martínez ha asegurado en la tertulia de Más de uno que la desclasificación es una decisión que el gobierno toma de manera arbitraria y cree que hay documentos que seguirán sin ver la luz.

"El sumario judicial completo del juicio, los informes del CESID sobre la cúpula militar que estuvo implicada en el golpe y las escuchas telefónicas que había entre Zarzuela y Moncloa. Esos son interesantes. Veremos a ver si esos son los desclasificados", dice.

Se recurre al pasado para huir del presente y de un futuro incierto para el PSOE

En cuanto al anuncio este lunes, Ainhoa Martínez opina que hacer este tipo de anuncios responde a recurrir al pasado para huir del presente y de un futuro también incierto en un ciclo electoral en el que al PSOE no le está yendo nada bien.

"Vemos como la maquinaria ideológica está empezando a funcionar. El Gobierno se va a enfrentar a una derrota, probablemente en el Congreso de los Diputados, ante la imposibilidad de sacar adelante el decreto del escudo social y antidesahucios. Un trampantojo más a los que ya estamos acostumbrados", asegura la periodista.