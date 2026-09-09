La Agencia Española de Protección de Datos abre una investigación para determinar si el informe de periodistas de Interior vulnera la normativa

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha decidido iniciar una investigación sobre el listado elaborado por el Ministerio del Interior donde se recoge el nombre de multitud de periodistas y su ideología política.

Tal y como ha aclarado la institución, las pesquisas tratarán de analizar la naturaleza, el alcance, la utilización y la base jurídica del tratamiento de datos personales. No obstante, han destacado que el inicio de esta investigación no supone de manera automática que exista una infracción.

La Agencia ha recordado que todo tratamiento de datos personales debe cumplir con los requisitos del artículo 5 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), entre ellos el principio de limitación de la finalidad, y del artículo 6 , donde se hace alusión a la existencia de una base de licitud.

"Ello sin perjuicio de que, además, cuando se trata de datos de categorías especiales, como datos de ideología u opiniones políticas, ha de existir una causa que levante la prohibición general de su tratamiento establecida en el artículo 9.1 del RGPD.", añade el comunicado.

El contenido del dosier

Dentro del informe que ha salido a la luz, el Ministerio del Interior recoge la adscripción política de hasta 280 periodistas repartidos en diferentes programas de radio y televisión.

En él aparecen todos los periodistas, junto a los programas donde participan y un breve comentario acerca de su afinidad política. Expresiones como "apoya al Gobierno", "alineado con posiciones de derechas" o "defiende las políticas del PSOE", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

El ministerio pide disculpas por el informe

La investigación llega después de que el Ministerio del Interior se disculpe por el dosier publicado por El Confidencial. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha subrayado esta mañana en el Congreso de los diputados que no se trata de una "lista negra" y que corresponde a un documento interno de trabajo para saber qué se dice de la actuación y de la actividad del ministerio, sin "ningún otro objetivo o finalidad".

Según han señalado desde el ministerio, su finalidad era meramente "consultiva", y han negado que tuviera como objetivo establecer cualquier tipo de censura o restricción sobre el trabajo de los periodistas o los medios para los que trabajan.