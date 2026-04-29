Adiós a los días soleados en Madrid: el ayuntamiento activa el plan de inundaciones para este mismo miércoles

La inestabilidad climatológica de la primavera protagoniza este miércoles un nuevo y brusco cambio en las temperaturas de la capital española. La AEMET ha alertado de un aviso naranja por lluvia y tormentas después los últimos días cálidos y soleados en Madrid.

Unas lluvias que podrían ir acompañadas de granizo y tormenta. Ante esta situación, el Ayuntamiento de Madrid ha decidido activar el Plan de Actuación de Inundaciones en su nivel 0, en fase de Alerta y Seguimiento. Según esta previsión, el momento más complicado se concentrará entre las 12:00 y las 22:00 horas.

Por parte de Emergencias 112 Comunidad de Madrid, ha recomendado extremar la preocupación, especialmente durante este intervalo más crítico. En la zona Metropolitana y del Henares, donde se concentra este aviso naranja, se esperan precipitaciones acumuladas de hasta 30 mm en una sola hora. En el resto de la región se mantiene el aviso amarillo.

Emergencias Madrid ha compartido algunas recomendaciones a tener en cuenta en caso de lluvias intensas y tormentas durante la jornada de este miércoles 29 de abril, insistiendo en la importancia de evitar desplazamientos innecesarios