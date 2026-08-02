Abascal pide "militarizar permanentemente" la frontera de Ceuta porque hay "miles de españoles atemorizados"

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha viajado hasta Ceuta, desde donde ha pedido "militarizar permanentemente" la frontera y ha culpado de la crisis migratoria al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del que ha dicho que "debería estar en prisión" y "sometido a Marruecos".

"Marruecos tiene pruebas de corrupciones y mafias de Sánchez que los españoles desconocemos", ha asegurado el líder de Vox, quien ha catalogado de "urgente" sentarle en el banquillo para que "dé cuenta de sus corrupciones", con las que "pretende tapar con cualquier catástrofe".

Devolver todos los ciudadanos marroquíes de España a su país

Así las cosas, ha calificado la invasión de "ataque brutal contra nuestra soberanía y a la seguridad" y ha asegurado que hay "miles de españoles atemorizados" porque todavía hay en la ciudad unos 10.000 migrantes que deben salir "ya". A su juicio, la culpabilidad de lo sucedido es "compartida" entre Pedro Sánchez y Marruecos.

Es por ello que ha pedido "medidas drásticas" para atajar lo que está ocurriendo. En primer lugar, que Marruecos acepte la devolución de "todos sus nacionales que están ilegalmente en toda España" y si lo que está haciendo es expulsarles o "llevándoles a una confrontación con España por otros intereses".

Exige a Bruselas romper el acuerdo con Marruecos

En segundo lugar, ha pedido a las instituciones que se tomen "en serio" la situación. Para ello ha propuesto como primera y más urgente medida "militarizar permanentemente la frontera el tiempo que sea necesario" y dar los medios jurídicos, materiales y los cambios legislativos que sean "necesarios".

Según Abascal, el cierre permanente del paso fronterizo "hasta que Marruecos nos dé garantías de que esto no volverá a ocurrir" ya que las consecuencias son "muerte, sufrimiento y ruina". Ha indicado que "no es una cuestión ideológica", sino "sentido común" y ha agradecido a los países de la Unión Europea que se hayan puesto en contra del presidente del Gobierno. Por último, ha exigido a Bruselas "suspender el acuerdo con Marruecos hasta que se comprometa a respetar nuestras fronteras"