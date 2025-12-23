Ábalos desvela su mayor pasatiempo en la cárcel: "Está siendo toda una experiencia"

José Luis Ábalos ha vuelto a escribir en su cuenta de X desde la cárcel, esta vez para hablar sobre libros. El ex ministro de Transportes, en prisión desde el pasado 27 de noviembre, ha publicado un listado de libros que le han enviado sus "buenos amigos" para sobrevivir "a las largas y tediosas horas de encierro".

Ábalos no solo lee los títulos que le han mandado sus amigos, también los que hay en la biblioteca del módulo 13, "un espacio digno" para lo que él llama "confinamiento", una manera irónica de referirse al tiempo en la cárcel. Para el también ex secretario de Organización del PSOE la lectura es "una vía de conexión con el mundo exterior".

Qué libros está leyendo Ábalos

En la publicación compartida en su perfil de X, Ábalos ha enumerado un total de ocho libros, además de los que ha cogido de la biblioteca de prisión, de Benito Pérez Galdós y Alejo Carpentier.

La Península de las casas vacías - David Uclés

Lecciones de la historia - Edgar Morin

Fouché: retrato de un hombre político - Stefan Zweig

El hombre en busca de sentido - Viktor E. Frankl

La sangre está cayendo al patio - Elvira Navarro

Una salida honrosa - Éric Vuillard

El cuarto Reich - Bruno Cardeñosa

Próspero viento - Andrés Trapiello

Para Ábalos, leer estos libros está siendo "toda una experiencia", porque en la cárcel "el concepto reclusión se convierte en familiar". El objetivo de la lectura es buscar "orientación, calma, reflexión o sencillamente consuelo".

Según el exministro, son más que "una simple lectura", dando igual si se leen desde la cárcel "o bajo cualquier otro yugo", por eso anima a todo el mundo a descubrir estas lecturas. Asimismo, lanza un mensaje navideño para terminar la publicación: "Mis mejores deseos para estos días y que el próximo 2026 sea más benigno, os traiga salud, trabajo y bienestar familiar para todos y todas".

Para acompañar la publicación, Ábalos ha publicado un vídeo titulado "#MisLibrosEnPrisión Libros que vuelan más allá de los muros". A lo largo del minuto y medio de duración que dura el vídeo se suceden las portadas de los libros que comenta en la publicación. Cabe señalar que, para enfatizar que se encuentra en la cárcel, hay superpuestos unos barrotes de una celda.