Ábalos, sobre su "brusca" ruptura con Jéssica: "Ahí descubrí el significado de la palabra ghosting"

Como era de esperar, las declaraciones de José Luis Ábalos en el marco del caso mascarillas no han dejado indiferente a nadie. Después de que los interrogatorios tanto a Koldo como a Aldama se extendieran durante un día cada uno, se espera que el de Ábalos ocupe las sesiones de mañana y tarde de este lunes.

Ábalos ha contado cómo conoció a Koldo y, además, cómo se convirtió en su mano derecha hasta el punto de formar parte de su equipo de gabinete: "Cuando se me nombra ministro, en agradecimiento a este tiempo de entrega, dentro de la posibilidad para que siguiera asistiéndome, era el equipo del gabinete. Dentro de los cinco asesores de los que podía disponer libremente, lo incorporé. En todo este tiempo, en la medida que iba participando de mi intimidad, genera unos vínculos singulares".

Su relación con Jéssica

El exministro de Transportes ha sido preguntado por su relación sentimental con Jéssica Rodríguez, que comenzó en "octubre de 2018, hasta noviembre de 2019". Explica que, cuando se acabó, descubrió la palabra "ghosting". "No tenía más relación, ahí descubrí el significado de la palabra ghosting, porque fue una ruptura brusca, pero tampoco fue de ningún malestar. La relación no podía permanecer".

Además, ha contado que fue "una relación extramarital" y que él pensaba divorciarse: "Fue un año muy difícil, con dos convocatorias electorales, con el riesgo de un escándalo público que no he evitado y que ha servido para todo tipo de escarnio, y que parece ser que es el gran gozo que rodea esta causa".

Respecto a las primeras imágenes en las que se les vio juntos, ha detallado que "fui ciertamente atrevido porque... pues la verdad es que me tomé en serio la relación y entonces llegó un momento que no me importaba ni que me vieran. Es más, hice todo lo posible para que mi exmujer tuviera constancia de ello".

Hice todo lo posible para que mi exmujer tuviera constancia de ello

En relación a la famosa búsqueda de piso para Jéssica, ha querido explicar que "ella compartía piso con varias chicas" y que "planteamos un espacio pero no solo para el presente, sino porque, efectivamente, yo sí que tenía la expectativa de que esa relación hubiera podido prosperar".