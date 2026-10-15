Ábalos anuncia que recurrirá su condena ante el Tribunal Constitucional

El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha comunicado este jueves que presentará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la sentencia del Tribunal Supremo que le condena a 24 años y tres meses de prisión por el 'caso mascarillas'

Ábalos dará este paso después de que la Sala de lo Penal haya rechazado por unanimidad el incidente de nulidad que interpuso contra la sentencia que le condenó por delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias.

Según ha publicado en la red social 'X', su próximo paso será recurrir ante el Tribunal Constitucional "por vulneración de derechos fundamentales".

Las quejas de Ábalos al Supremo

Ábalos, que se encuentra en prisión desde noviembre de 2025, ha insistido en su queja de que el Supremo no era competente para juzgarle una vez que dimitió como diputado y perdió el aforamiento.

El exdirigente socialista alegará, entre otros motivos, que el alto tribunal ha vulnerado su "derecho fundamental de rango constitucional como es el de la doble instancia penal", al asumir la competencia para juzgarle en función de un acuerdo del Pleno de la Sala Segunda del 2 de diciembre de 2014, que Ábalos entiende que no corresponde en su caso, por lo que debería haber sido la Audiencia Nacional la que asumiera su investigación.

"No estamos ante una interpretación del derecho, sino ante la creación de una norma procesal por un poder al que no le corresponde, lo que contraviene un derecho fundamental que requiere un tratamiento legislativo de mayor exigencia por su carácter de ley orgánica. Mal servicio al Estado de derecho cuando el máximo órgano judicial confunde la aplicación de la ley con la potestad de crearla", ha señalado.

En el auto en el que rechaza el incidente de nulidad, el alto tribunal "entiende que todas y cada una de las alegaciones formuladas ya han sido objeto de un análisis detallado, particularmente, en la sentencia cuya nulidad se insta".

Por tanto, considera que "el planteamiento esgrimido en el incidente de nulidad no revela sino el desacuerdo con la decisión alcanzada por esta Sala que desde luego y por sí solo no justifica la nulidad pretendida" ya que el exministro "vuelve sobre cuestiones ya resueltas convirtiendo el incidente de nulidad en un recurso de súplica para que el tribunal reconsidere la decisión".