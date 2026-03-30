Roberto Brasero avisa del cambio del tiempo que llega en Semana Santa: cuándo acabará el "zarpazo" del invierno

Después de un fin de semana donde el viento ha sido el protagonista, comienza la semana con una mayor esperanza en el buen tiempo. La Semana Santa ya ha comenzado y son muchas las calles que quieren librarse del frío y de la lluvia para que sus procesiones puedan realizarse sin ningún inconveniente.

Roberto Brasero llega para aliviar a los escépticos y confirmar que "este zarpazo del invierno que hemos notado en el fin de semana" ya empieza a remitir.

Semana Santa con buen tiempo

Según las últimas previsiones meteorológicas, la Semana Santa de 2026 estará marcada en general por un tiempo bastante favorable para las procesiones y actividades al aire libre. Concretamente hoy lunes "bajará la cota de nieve, el viento no será tan fuerte ni en tantas zonas y las temperaturas empezarán a recuperarse a partir de esta tarde", explica Brasero.

Roberto Brasero añade que "a partir de mañana ya debería notarse un ascenso generalizado de las temperaturas y, en el resto de la Semana Santa, seguirán subiendo para depararnos valores más propios de la primavera en la que estamos y no del invierno en el que parece que nos hemos metido de nuevo".

Durante los primeros días de la semana, desde el lunes hasta aproximadamente el viernes, predominará el tiempo estable en la mayor parte del país, con cielos poco nubosos y ausencia de lluvias significativas. Solo se esperan precipitaciones débiles en el norte y algunos episodios de viento en el noreste y Baleares.

Además, las temperaturas irán subiendo progresivamente, dejando un ambiente cada vez más primaveral. Las heladas irán desapareciendo y la nieve quedará restringida a zonas de montaña. En general, la tendencia apunta a una Semana Santa con pocas lluvias y temperaturas suaves, algo que favorecerá la celebración de procesiones en todo el país.