Tras la borrasca Kristin una sucesión de frentes no van a dar tregua y seguirán azotando a España

Tras el paso de la borrasca Kristin, que ha dejado importantes nevadas en buena parte del país, llega un nuevo temporal de inestabilidad para los próximos días.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) apunta a una "intensa circulación atlántica" a partir de este jueves y que afectará "durante gran parte del resto de la semana". De hecho, el organismo ha decidido mantener el aviso especial hasta esta misma jornada ante la probabilidad de precipitaciones generalizadas en la península y Baleares.

Dónde lloverá más

Las mayores acumulaciones se darán en Galicia, en las montañas de la vertiente atlántica, aunque también se esperan precipitaciones en Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad de Madrid, Murcia, País Vasco, Comunidad Valenciana, Ceuta y Melilla. Todas estas regiones están en aviso naranja o amarillo por rachas de viento u oleaje, además de fuertes lluvias.

Respecto a las nevadas, estas se mantendrán en montañas del centro y mitad norte peninsular, con la cota en torno a los 1.000/1.200 metros subiendo a 1.500/1.700 metros en el entorno pirenaico, de 1.300/1.500 metros subiendo por encima de 1.800 en el resto del cuadrante nordeste y centro norte. Bajará de 2.000 metros hasta los 1.300/1.500 en el noroeste.

Por su parte, se espera que las temperaturas asciendan de forma prácticamente generalizada en la península y Baleares, exceptuando las mínimas en Cataluña y las máximas en el cuadrante suroeste donde habrá pocos cambios. Los ascensos llegarán a notables en las máximas en amplias zonas de la mitad norte peninsular.

Continúa la inestabilidad

De cara al viernes, la AEMET advierte que "se mantendrá la circulación atlántica dominando el tiempo en la península y Baleares". Predominarán así una serie de frentes que dejarán cielos nubosos o cubiertos. El sábado se espera que las lluvias den un poco de tregua en buena parte del país, aunque no se descartan precipitaciones en el norte peninsular.