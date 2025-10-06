La Aemet pondrá, desde ahora, nombre propio a las danas más adversas y ya ha elegido el primero

Nombrar a las danas más adversas formará parte de la agenda de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) de forma permanente. La intención es evitar que este fenómeno meteorológico se asocie directamente a consecuencias graves o catastróficas.

Atendiendo a la definición ofrecida por el organismo, una dana es un sistema de evolución compleja y difícil predicción. Son capaces de generar precipitaciones muy intensas, localmente torrenciales, y tormentas con gran impacto.

Sin embargo, la Aemet recuerda que "no siempre que una dana se sitúa en nuestro entorno geográfico se produce una situación de gran impacto". Por ello, la designación de un nombre propio a las danas más adversas "ayudará a evitar que se asocie de manera unívoca a esos sistemas de bajas presiones con impactos graves o catastróficos".

Según el organismo, el nombramiento permitirá la mejora de la comunicación hacia la ciudadanía; favorecer la preparación y respuesta de las administraciones ante episodios adversos y evitar confusiones, entre otros.

Cuál será el primer nombre

Desde diciembre de 2017, la Aemet participa en el programa europeo de nombramiento de borrascas. Este programa, que se engloba dentro del Grupo Suroeste, está compuesto por los servicios meteorológicos de Portugal, Francia, Bélgica, Luxemburgo y Andorra.

El primer nombre de la dana más adversa que llegue a nuestro país a partir de este lunes será Alice. El sistema utilizado para el nombramiento de estos fenómenos meteorológicos emplea una lista previamente acordada entre todos los países del grupo, que se compone de 21 nombres. En ella se alternan nombres masculinos y femeninos.

Siguiendo el orden del abecedario, los nombres previstos son: Alice, Benjamin, Claudia, Davide, Emilia, Francis, Goretti, Harry, Ingrid, Joseph, Kristin, Leonardo, Marta, Nils, Oriana, Pedro, Regina, Samuel, Therese, Vitor y Wilma.

Estos nombres serán empleados en la temporada 2025/2026 para borrascas y ganas con gran impacto.