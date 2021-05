ELECCIONES MADRID

Rocío Monasterio, tras votar: "Vox va a ser clave para que no entre la izquierda en Madrid"

La candidata de Vox a la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha depositado ya su voto en el colegio San Agustín, donde ha reiterado la importancia de su partido para mantener a la izquierda fuera del gobierno y ha asegurado que los ataques no les van a achantar: "No van a poder con nosotros, no nos van a callar".