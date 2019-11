Comparador de programas electorales de PSOE, PP, Podemos, Ciudadanos, Vox y Más País para el 10N

Para el PSOE la violencia machista es un cuestión de Estado. Por ello, logró sacar adelante la proposición de ley de mejora de la pensión de orfandad de las hijas e hijos de víctimas de violencia de género y pretende aprobar una Ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación por orientación sexual e identidad de género. Igualmente, pretende modificar la tipificación de los delitos sexuales para darle a la ausencia del consentimiento su adecuado tratamiento: Si una mujer no dice que sí, todo lo demás es no. Por último, el PSOE quiere aprobar una Ley integral contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, y otra Ley de identidad de género.