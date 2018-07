Maroto afirma que el PP buscará el voto moderado en la campaña para el 26J

Javier Maroto, vicesecretario del PP, ha dicho que anoche, en el '9J:El Debate Decisivo' se vio a una Andrea Levy "que trató de hacer propuestas en positivo", aunque matiza que "trató porque a veces eso era una revuelta de voces que no ayudaba demasiado". "Vi a Andrea recordar propuestas en positivo" mientras que "de las demás vimos el 'y tú más' y vender humo".

En una entrevista en Espejo Público, Maroto ha dicho que en el debate de ayer "vimos a un PSOE demasiado obsesionado con que no se sepa que ya no son la referencia de la izquierda, que son terceros". Además, indica que "vimos a Ciudadanos que ponían de manifiesto que no es un partido que suma, por lo que están en tierra de nadie y pierden utilidad en el voto".

En su opinión, "el debate tiene que servir para demostrar que hay dos alternativas": el PP y Unidos Podemos. Dice que no le gustan "los vetos ni las líneas rojas" y cree que es importante entender que "la referencia de lo que es moderno, es que partidos rivales en momentos difíciles puedan estar unidos".