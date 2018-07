El PP gana las elecciones y el PSOE evita el 'sorpasso' de Unidos Podemos

Con el 99 por ciento escrutado, el PP ha ganado las elecciones generales con 137 diputados. El PSOE pierde cinco escaños (85), logra su peor dato histórico pero se mantiene como segunda fuerza política y evita el 'sorpasso' de Unidos Podemos que no ha logrado superar los 71 diputados de la anterior convocatoria. Por su parte Ciudadanos se ha visto damnificada por el voto útil y pierde 8 diputados, se queda en 32.

El PP sale reforzado al aumentar en 14 sus escaños

Con estos resultados, Rajoy es el gran triunfador de la noche, y aunque se mantiene lejos de la mayoría absoluta, su 'no' al Rey Felipe VI para ir a la investidura y sus proclamas al voto útil, le han fortalecido.

No obstante, estos resultados dejan a los populares envueltos en la incertidumbre en cuanto a pactos. Ahora tendrán que dialogar si quieren gobernar, aunque en el aire queda el futuro de Rajoy, cuya cabeza era pedida por Ciudadanos para comenzar a negociar.

El Partido Popular sale reforzado el comunidades como Madrid y Andalucía donde ha sido el partido más votado, así como en las tradicionales Castilla y León o Galicia.

Evitar el 'sorpasso' de Unidos Podemos, la única batalla ganada del PSOE

El PSOE, por su parte, ha logrado mantenerse como segunda fuerza política en número de escaños, después de que prácticamente todas las encuestas preelectoralees y los sondeos a pie de urna pronosticaran el 'sorpasso' de Unidos Podemos.

Pero ha perdido cinco escaños respecto a las elecciones del 20D, un resultado que pone en duda su ya débil liderazgo. El resultado de los socialistas es el peor en la historia del PSOE, y el segundo peor que cosecha Pedro Sánchez, cuya única batalla ganada en estas elecciones ha sido evitar el manido 'sorpasso de Unidos Podemos. Él mismo ha reconocido que no estaba satisfecho con el resultado pero reivindica que el PSOE siga siendo primera fuerza de izquierda.

En las dos únicas comunidades en las que el PSOE ganó las elecciones generales de hace seis meses, Andalucía y Extremadura, pasa en esta ocasión al segundo puesto, por detrás del PP.

Unidos Podemos se queda como tercera fuerza

La unión de Podemos e Izquierda Unida no ha beneficiado al partido que lidera Pablo Iglesias y se ha estancado como tercera fuerza política en los 71 escaños. En las elecciones del 20-D, Podemos obtuvo 69 diputados e Izquierda Unida, dos, cuya suma dan los mismos escaños que ahora.

Pablo Iglesias no ha querido aclarar en su comparecencia tras conocer los resultados si ve posible un gobierno de izquierdas, ha admitido que los resultados de las elecciones de este domingo no son satisfactorios y no cumplen las expectativas que se habían marcado.

Ciudadanos pierde ocho escaños que se los lleva el PP

Albert Rivera y Ciudadanos han sido los grandes perdedores de estas elecciones, al verse damnificados por el voto útil que en esta ocasión le ha hecho perder ocho escaños en favor del PP. Ciudadanos se ha quedado con 32 diputados, frente a los 40 del 20-D.

Albert Rivera ha lamentado los resultados obtenidos por su partido y ha reivindicado un cambio en la Ley Electoral que se igual para todos.