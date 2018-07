El 62% de españoles cree que el PSOE debe abstenerse para que gobierne Rajoy

El estudio refleja también que dos de cada tres españoles confían en que no haya nuevas elecciones y el 86.3% ve urgente la formación de un gobierno.

Para el 64.6% de los ciudadanos la lista más votada debe ser la que llegue al poder y el 44.8% aboga por una gran coalición entre el PP, PSOE y Ciudadanos. Solo el 14.7% prefiere que el PP forme un ejecutivo en solitario.

Un 38.9% responde afirmativamente a la pregunta de si cree que Rajoy conseguirá formar gobierno, frente a un 30.1% que opina que no y un 31.0% que no sabe o no contesta..

Interrogados sobre si facilitaría la formación de gobierno que el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, exija que Rajoy se marche, un 78.6% responde que no; un 12.1% que sí y un 9.3% no sabe o no contesta.

Para un 19.9% de los encuestados, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, debería dimitir a tenor de los resultados del 26 de junio. Asimismo, un 17.0% considera que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, debería dejar su cargo; un 15.4% que lo debería de hacer Albert Rivera; y un 7.4%, el líder de IU, Alberto Garzón