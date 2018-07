Donald Trump "no se fía" de los servicios secretos de Estados Unidos

El candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, ha confesado que "no se fía" de la Inteligencia de Estados Unidos, tan sólo unas horas antes de recibir su primera sesión informativa por parte de los servicios secretos estadounidenses. Durante una entrevista emitida por la cadena Fox, el controvertido magnate neoyorquino ha sido preguntado sobre sus niveles de confianza en los servicios de Inteligencia. "No me fío de la gente que ha estado a cargo en nuestro país. Quiero decir, sólo hay que ver lo que ha pasado en los últimos 10 años", ha dicho Trump. "Ha sido completamente catastrófico", ha añadido.

El candidato republicano ha explicado que, si llega al Despacho Oval, no piensa depender de los servicios secretos, y mucho menos confiar en las personas que están al frente de las agencias de Inteligencia del Gobierno estadounidense en estos momentos. "No voy a confiar en muchas de las personas que ya trabajan allí. Es muy fácil hacerlo, pero no lo haré, porque han tomado muy malas decisiones", ha señalado Trump, en alusión a la administración de George W. Bush. En 2003, poco antes de que diera comienzo la guerra de Irak, los servicios de Inteligencia estadounidenses aseguraron que el Gobierno iraquí de Sadam Husein estaba fabricando armas de destrucción masiva, algo que años después se ha demostrado que no era cierto. "Si nunca lo hubiéramos tocado , habría sido mucho mejor", ha considerado.

Trump no es el único que ha mostrado su descontento con la situación. El director de la CIA, John Brennan, ya ha sugerido en más de una ocasión que prefiere presentar su dimisión antes que acatar algunas de las propuestas del aspirante conservador, como la de emplear duros métodos de interrogación o tortura contra "los enemigos de Estados Unidos". PRIMERA SESION INFORMATIVA

En Estados Unidos, es habitual que los candidatos a la Presidencia reciban sesiones informativas por parte de los servicios secretos, con el objetivo de mantenerles al tanto de la situación actual, tanto a nivel nacional como internacional. Trump tiene programada su primera sesión este miércoles. Los comentarios de Trump sobre la poca confianza que tiene en los servicios de Inteligencia han tenido lugar la misma semana que se ha publicado un polémico informe de los republicanos en la Cámara de Representantes. De acuerdo con el documento, numerosos informes realizados por los servicios de Inteligencia, procedentes del Comando Central del Ejército, han sido modificados y manipulados para presentar una imagen irreal y excesivamente positiva de la lucha contra el Estado Islámico en Irak y Siria.

Trump planea atender la reunión con una de sus últimas incorporaciones, el general Michael Flynn, director de la Agencia de Inteligencia y Defensa durante los primeros años del mandato de Barack Obama, para que le ayude a hacer "las preguntas difíciles". "Es un tío genial, y un general genial, y se siente como yo sobre la inmigración ilegal", ha explicado Trump. "Quiere asegurarse de que entran en nuestro país las personas adecuadas, no la gente que está entrando ahora mismo. No tenemos ni idea de quién está entrando en nuestro país, o de dónde vienen, y él sí es alguien en quién confío", ha contado.