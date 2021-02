Laura Borràs, la candidata de Junts especialista en literatura medieval que puede gobernar Cataluña

La candidata de Junts per Catalunya, Laura Borràs (Barcelona, 1970), siempre ha estado vinculada al mundo académico y literario. Licenciada en Filología catalana y especializada en literatura medieval y literatura en formato digital, entró en el mundo institucional en el 2013 como directora del Institut de les Lletres Catalanes, cargo que ostentó durante cinco años y que ahora podría frenarle su carrera política porque el Tribunal Supremo le investiga por presuntas irregularidades en algunos contratos realizados durante su mandato.

Borràs no irrumpió en política hasta el año 2017 cuando fue elegida diputada por Junts per Cataluya en el Parlament. Desde entonces su trayectoria política ha sido fulgurante. Primero, fue nombrada consejera de Cultura en el 2018 y después abandonó el Departamento para encabezar la candidatura de Junts per Catalunya en las elecciones generales.

Laura Borràs es la candidata efectiva de Puigdemont

Ahora, Laura Borràs deja el Congreso y regresa a Catalunya para hacer tándem con el expresident Carles Puigdemont como candidata efectiva a la presidencia de la Generalitat. Un dúo que se visualiza en la cartelería de campaña y en todos los mítines, en los cuales Puigdemont participa telemáticamente.

Con el lema “Juntos para hacer y Juntos para ser”, el partido se presenta como la única formación independentista que conjuga al mismo tiempo la gestión del día a día con el avance hacia la independencia.

Independencia y recuperación económica, las prioridades

Borràs lo ha dejado patente durante toda la campaña: sus prioridades son la recuperación económica y la aplicación de la Declaración Unilateral de Independencia -sin concretar la fecha- en caso de que el independentismo supere el 50% de los escaños y los votos.

La candidata de Junts se erige como el voto independentista útil para evitar un “tripartito directo o indirecto” con socialistas, comunes y republicanos. Borràs defiende un gobierno netamente independentista con Esquerra y la CUP, aunque no descarta gobernar en solitario si las formaciones independentistas no se ponen de acuerdo en la hoja de ruta a seguir.