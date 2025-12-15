Trabajo se reúne con los sindicatos para cerrar las negociaciones para ampliar los permisos por duelo

El Ministerio de Trabajo se va a reunir con los sindicatos UGT y CCOO a partir de las 17:00 horas para cerrar las negociaciones sobre la ampliación del permiso por fallecimiento de un familiar. A la reunión no va a asistir la CEOE, que ha asegurado que no puede asumir la propuesta "en ninguno de los extremos" y considera que el coste debe asumirlo la Administración y no las empresas.

Así las cosas, el Secretario de Estado, Joaquín Pérez Rey, va a reunirse con representantes de ambos sindicatos. También se quiere cerrar la negociación para crear un nuevo permiso para cuidados paliativos. "El lunes cerraremos esta mesa en nuestro país con los sindicatos en España y daremos una buena noticia. Vamos a cerrar el año con esta materia y España va a legislar ganando nuevos derechos", dijo Yolanda Díaz hace unos días.

De dos a 10 días por duelo

La propuesta de Trabajo propone pasar de los dos días actuales por duelo a 10 días. Además, plantea que se puedan disfrutar durante las cuatro semanas posteriores a la muerte de la persona, de manera continuada o por separado, como la persona prefiera.

El permiso actual es de dos días por la muerte del cónyuge, pareja de hecho o familiar de hasta segundo grado de consanguinidad, que puede ampliarse a cuatro si la persona tiene que desplazarse a otra comunidad.

Un permiso por cuidados paliativos de 15 días

En cuanto al permiso de cuidados paliativos, sería una nueva creación, ya que actualmente no existe. Trabajo plantea que sea de 15 días en las mismas condiciones que el de duelo, es decir, para cónyuge, pareja de hecho o familiares de hasta segundo grado por consanguinidad.

Según el real decreto que se está redactando, estos 15 días podrán fraccionarse en dos partes en un período de tres meses y empezarán a contar desde el primer día que el trabajador se acoge al permiso hasta que la persona que necesita esos cuidados muere. Es decir, esos días no pueden utilizarse después de que la persona enferma muera.

Además, cabe destacar que la persona también podrá acogerse durante este período a los permisos por hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización si el paciente está recibiendo los cuidados paliativos en casa.

En el texto, además, se incluye el derecho a la reducción de la jornada de trabajo del trabajador, con la reducción proporcional del sueldo entre un mínimo de un octavo y un máximo de la mitad.

Un día para acompañar a una persona que vaya a recibir la eutanasia

Otra de las novedades que incluye el real decreto es un permiso de un día para acompañar a una persona que vaya a recibir la eutanasia. En este permiso, la relación de parentesco no importa, ya que tendrá derecho la persona que haya sido designada por la que vaya a recibir la eutanasia, independientemente de si entre ellas hay relación familiar o no.

En un principio, a la mesa de diálogo había asistido la patronal, pero Trabajo dio por cerradas las negociaciones con esta parte debido a la "insensibilidad" mostrada por la CEOE. Por su parte, UGT y CCOO han manifestado su confianza para cerrar un acuerdo y ha instado al Parlamento a apoyar esta reforma.