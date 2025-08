Tesla premia a Elon Musk con 29.000 millones en acciones pese a la caída de beneficios

Tesla, la empresa de automóviles eléctricos, ha aprobado un nuevo plan de remuneración para Elon Musk, su director ejecutivo. Lo llamativo es que esta medida llega después de cerrar un segundo trimestre plagado de caídas. La empresa norteamericana registró una bajada del 12% en ingresos y el beneficio neto cayó un 16% respecto al mismo periodo del año anterior.

Una de las principales razones de esta caída se atribuye a la aventura política que vivió Musk, que propició el mal desempeño en ventas de su camioneta Cybertruck. Además, a Tesla ya le están saliendo competidores dignos entre las empresas chinas, la que marca el ritmo es BYD, con la que ya no solo compite en el mercado asiático, sino también en Europa.

96 millones de acciones a su disposición

El fabricante de coches eléctricos ha explicado que se trata de un paquete 96 millones de acciones restringidas, que Musk puede comprar desde 23,34 dólares y siempre que cumpla ciertas condiciones. La razón que da la empresa a sus accionistas es que "Elon no ha recibido ninguna compensación significativa desde hace ocho años desde el Reconocimiento de Rendimiento de 2012 que cobró en 2017".

Este nuevo paquete tiene un valor de 29.000 millones de dólares, unos 25.000 millones de euros al cambio. Buscan con esto subsanar la caída que sufrió Musk en sus beneficios por culpa de Tesla, casi un 40%. "Confiamos en que esta recompensa supondrá un incentivo para que Elon se quede en Tesla", explican desde la empresa.

Aseguran que retener a Elon es más importante que nunca. Confiamos en que esta recompensa supondrá un incentivo para que Elon se quede en Tesla.

La compensación de 2018 en los tribunales

La anterior compensación que se le iba a otorgar tenía un valor de 55.000 millones de dólares, pero está congelada en los tribunales tras la demanda del accionista Richard Tornetta. La denuncia defiende que el proceso de aprobación de la junta directiva de Tesla fue defectuoso e injusto para ellos.

El magnate interpuso una apelación en marzo contra la orden, denunciando que un juez de primera instancia cometió múltiples errores legales al rescindir la compensación, que hasta entonces era la más grande que había otorgado la empresa. Como consecuencia, Tesla cambió su sede de Delaware, donde se está llevando el juicio, a Texas.

Elon Musk lleva amenazando con abandonar la empresa bastante tiempo y este movimiento busca "retener" al empresario. "Creo que mi control sobre Tesla debería ser suficiente para garantizar que la empresa avance por buen camino, pero no tanto como para que no me puedan expulsar si me vuelvo loco", declaró el magnate a sus inversores.