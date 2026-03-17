Tener un móvil nuevo puede hacer que tus compras sean más caras: así te afectan los precios personalizados

Los precios personalizados no se deben confundir con los precios dinámicos, pero sí pueden entenderse como dos factores que guardan una estrecha relación. "Cuanto más nuevo sea tu dispositivo y más caro, probablemente más caro estés pagando el precio de un billete de avión", dice Patricia Suárez, presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros (ASUFIN) en Por fin. Es decir, el tipo de dispositivo desde el que hagas la compra puede hacer que encarezca o abarate el precio. La razón es sencilla, pues las empresas interpretan que "si estás dispuesto a gastarte ese dinero en un móvil, probablemente estés dispuesto a pagar más por un billete de avión".

Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre los precios personalizados y los precios dinámicos? Los primeros se fijan dependiendo del consumidor, pues las empresas tienen en cuenta datos como "el lugar donde vives, la edad, el sexo, etc.". Respecto a los segundos, son una estrategia de fijación de precios en la que el coste de un producto o servicio varía en función de la demanda del mercado. También influyen otras variables, tal y como apunta un artículo publicado por la entidad bancaria Caja Rural, en el que se tratan factores como "el comportamiento del consumidor y la competencia", entre otros.

Durante su intervención en Por fin, Suárez ha recordado la petición que este lunes hizo la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) al Gobierno sobre los precios. Según sostiene la presidenta de ASUFIN, "el órgano supervisor insiste en que tiene que haber una mayor transparencia e información a los usuarios e insta al Gobierno a preservar la flexibilidad de los precios dinámicos". Estas declaraciones Suárez las entiende como algo "inquietante", pues insiste en que desde ASUFIN lo que quieren es "más control" en la fluctuación de precios.

Por esa razón, abogar por una flexibilización de los precios dinámicos quizás no es lo más adecuado para moverse dentro de unos márgenes de equidad. "Queremos que no se den situaciones en las que, si compro algo ahora, son 100 euros, pero si lo compro dentro de 10 minutos, son 110 euros. O si lo compro con el móvil son 150, pero si lo compro con un ordenador antiguo es más barato". Este tipo de escenarios, alerta Suárez, son desconocidos por muchos usuarios porque "piensan que esto no sucede", pero los datos confirman lo contrario.