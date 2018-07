Tarifa plana también para los contratos a tiempo parcial

Báñez ha añadido que estas ayudas, se ampliaran un tercer año, con una bonificación del 50% para las empresas con menos de 10 trabajadores. Se permite también la contratación indefinida a tiempo parcial, así la cotización se reducirá a 75 euros, cuando la jornada laboral sea del 75% y bajará a 50 euros con una jornada laboral del 50%.

Entre los requisitos para acceder a estas bonificaciones, dos importantes. En las empresas no se pueden haber realizado despidos colectivos o individuales improcedentes en los seis meses anteriores a la contratación, pero no afectara a los despidos realizados antes del 25 de febrero. La segunda, es que los empresarios o autónomos deben estar al día en sus cuentas y en los pagos a la seguridad social. El Gobierno asegura que estas medidas no supondrán coste para el sistema porque se trata de nuevas afiliaciones.