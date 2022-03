Subida en el precio del pan: la guerra alza el coste del trigo y amenaza al sector panadero en España

Después de la tensión en la frontera entre Rusia y Ucrania, la nación liderada por Vladímir Putin lanzó el pasado 24 de febrero el primer ataque al país vecino, causando un enfrentamiento que preocupa en el mundo entero, especialmente, por las consecuencias económicas que traerá consigo esta guerra.

Según los datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), https://www.fao.org/faostat/en/#rankings/countries by commodity exports, en 2020, Rusia fue el mayor exportador de cereales del mundo. Además produce alrededor de 80 millones de toneladas métricas de trigo al año. A su vez, el país presidido por Volodimir Zelenski, genera sobre los 33 millones de toneladas métricas. En su conjunto, los dos Estados asumen aproximadamente una cuarta parte del total de exportaciones mundiales.

¿Qué situación le espera al sector panadero español ante este conflicto?

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, quien ya ha anunciado un Plan Nacional de Respuesta al Impacto a la Guerra, ha advertido que las sanciones impuestas a Rusia tendrán graves consecuencias económicas en España, donde se sufrirá un aumento de la inflación en productos básicos de la cesta de la compra, entre ellos, el pan, cuyo precio ya ha subido en los últimos meses al dispararse en un 25% el coste del trigo panificable.

Cabe destacar que desde 2014, Ucrania, país conocido como “el granero de Europa”, es uno de los principales proveedores de las importaciones de trigo que llegan a nuestro país, siendo el tercer mercado más importante para los españoles en esta materia.

Tal como apuntan los expertos, si el conflicto se agrava, la oferta de trigo ucranio y ruso disminuirá, lo que derivará en un alza de los precios irregulares que se mantendrán hasta mediados de 2023, cuando se produzcan nuevas cosechas. Además, estos efectos no solo afectarán al consumidor, sino también a los productores de pan, quienes tendrán que seguir subiendo el precio de la barra para lograr cubrir los costes.

El secretario general de la Confederación Española de Panadería, Pastelería, Bollería y Afines (CEOPPAN), José María Fernández del Vallado, ha puesto sobre la mesa la situación que le espera al sector panadero ante este conflicto: “Ahora mismo el Mar Negro tiene el 30% de las exportaciones de trigo del mundo. Por este motivo, Ucrania y Rusia son fundamentales en España. Ante esta guerra, lo que se augura es que va a faltar trigo. De hecho, ahora mismo, es muy difícil comprarlo porque está carísimo”, comenta. “En estos momentos hay trigo, pero no sabemos cuánto tiempo va a durar. Evidentemente, si no hay, no se podrá fabricar todo el pan que se consume”, advierte.

“Se prevé que los precios vayan muy al alza, aunque estos son libres y cada empresa los fija en función de sus costes”, añade Fernández del Vallado.

Por el momento, la mayoría de las panaderías españolas no han sufrido grandes cambios, pero sí se mantienen expectantes ante esta situación. Así lo ha comentado Rosario Cabrera Siles, dueña del ‘Horno Pastelería San Antonio’, una de las panaderías más populares de Valencia: “Como el pan sigue siendo un producto de primera necesidad, nosotros tenemos que ser previsores y ya hemos hablado con todos nuestro proveedores, quienes nos aseguran suministro de harina y estabilidad en el precio. Supongo que aún es pronto, pero estamos a la expectativa por si hay algún cambio que nos afecte a corto o medio plazo para poder organizarnos y hacer frente. Hay mucha incertidumbre sobre lo que puede pasar”, señala.

Por su parte, el gerente de ´Pastelería Monpla’, Salvador Pla, también asegura que varios proveedores han comunicado que se mantienen a la expectativa dada la situación, pero de momento, “es difícil saber lo que va a ocurrir”.

Un sector duramente golpeado

Tras la pandemia de la Covid-19, la sequía en el sur de Europa o el establecimiento de aranceles por parte de Rusia, el mundo del cereal ha tenido que sobreponerse a muchas adversidades, causando grandes estragos en el sector.

“Sí en enero de 2019 la tonelada de trigo blando estaba en los 202 euros, en el mismo mes de 2022 se situó en los 302,6 euros. Asimismo, el trigo duro ha pasado de 204,5 a 535 euros en solo dos años. Y el maíz, de 181 a 280 euros”, desvelaba el secretario general de la Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de España (Accoe), José Manuel Álvarez, en el diario digital español, ‘infoLibre’, donde manifestó que este conflicto “es gravísimo y va a tener un impacto importante en el sector del cereal en España”.

Otros productos que se verán afectados en España por la guerra

Según el secretario general de CEOPPAN, Fernández del Vallado, la guerra entre Rusia y Ucrania puede afectar al arroz si se desplazan consumos de trigo. De la misma forma, añade un nuevo problema al sector panadero: “Parte de los combustibles que usamos también proceden de esa zona, por lo que es previsible que suban los costes de la energía, lo cual también nos va a afectar mucho”, señala.

Al mismo tiempo, productos como el maíz, las tortas de aceites vegetales y las leguminosas, se verán encarecidos, ya que son importaciones que en su mayoría provienen de Ucrania, país del cual consumimos el 75% del aceite de girasol.