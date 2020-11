La Seguridad Social aumenta las cuotas a los autónomos: Desde hoy tendrán que pagar hasta 24 euros más que en septiembre

Los autónomos no solo se enfrentan a una economía que renquea como consecuencia del aumento de las restricciones y la alta incertidumbre sobre el desarrollo de la campaña de Navidad, sino que también tendrán que afrontar una escalada de las cuotas a pagar a la Seguridad Social por el aumento de los tipos por cese de actividad y por contingencias profesionales pactados para el período 2019-2021.

De esta manera, la Seguridad Social va a aplicar a partir de hoy un incremento retroactivo de entre 3 y 12 euros en la cuota que abonan estos trabajadores, lo que significa que el colectivo pagará desde hoy entre 6 y 24 euros más que en septiembre. La cuota pasará, por tanto, de 283 euros a 289 para aquellos que coticen por el mínimo y de 1.208,9 a 1.245,4 para los que paguen el máximo.

No obstante, este no será el único recargo y en 2021 las cotizaciones volverán a subir, tal y como estaba previsto. Asimismo, también se cobrarán los recargos que quedaron paralizados debido a la pandemia, algo que no facilita la situación a uno de los colectivos que más ha sufrido los efectos del coronavirus.

Se estiman pérdidas superiores a los 50.000 millones de euros

El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, le ha pedido ayer al Gobierno que suspenda de manera temporal este nuevo recargo, dado que cuando se pactaron la situación económica de España era muy diferente a la actual.

"Es un sablazo a destiempo en el peor momento", ha señalado Amor, que reclama "sensibilidad" al Ejecutivo. "El nuevo incremento es fruto del pacto alcanzado en 2018, cuando la economía crecía al 3%; ahora se aplica con una caída del 12%», ha dicho.

En lo que llevamos de año, los autónomos acumula ya pérdidas superiores a los 60.000 millones de euros y con la segunda ola, los confinamientos y las escasas medidas de apoyo provocarán de aquí a abril que más de 300.000 autónomos tendrán que cerrar la persiana, según ha estimado de ATA. Además, de que hay otro millón de autónomos en la cuerda floja y 1,6 millones con una caída en su facturación de alrededor del 60%.

Esta corporación ha solicitado al Gobierno una batería de ayudas directas como bajar las cotizaciones y extender los ERTE y ayudas por cese de actividad hasta el 31 de mayo. Además, reclaman suspender cualquier incremento impositivo o creación de nuevos impuestos, reducir el IVA a sectores como la hostelería y las peluquerías y gimnasios y un plan de ayudas al alquiler para los autónomos a los que se obligue al cierre total de su actividad.

La moratoria y aplazamientos de impuestos hasta el 30 de junio es otra de las demandas, así como una reducción del 75% de la cuota mínima para aquellos cuyos rendimientos netos no lleguen al 50% del SMI.