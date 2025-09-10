Qué pasa ahora con la reducción de jornada laboral tras ser tumbada en el Congreso

El Pleno del Congreso ha votado en contra de reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales gracias a los votos de Junts, PP y Vox, que suman una mayoría absoluta de 177 diputados. Es el proyecto más importante llevado a cabo por la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, pero de momento no consigue salir adelante.

La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, avisó el lunes por la noche, de que su formación se mantenía en el no, argumentando que es una medida que beneficia a las grandes empresas, pero no a las pequeñas y medianas. Por ello, han advertido al Ejecutivo de que si la norma se mantiene tal y como está, seguirán sin apoyarla.

El ministerio de Trabajo quiere sacar adelante la medida vía decreto

La medida es una apuesta primordial en la hoja de ruta del Ejecutivo, por lo que a pesar de la derrota parlamentaria, el Gobierno volverá a llevar al Congreso el proyecto. Si bien, la tramitación tendrá que empezarse de nuevo con un nuevo texto, por lo que el proceso hasta que salga adelante es largo.

Por ello, desde el ministerio de Trabajo han anunciado que su intención es sacar adelante la medida vía decreto (en vez de como proyecto de ley). De esta manera, la norma no tendrá que pasar por las Cortes, no será necesaria su autorización y los cambios en el registro horario entrarán en vigor de manera inmediata, para así dar un mayor control a la Inspección de Trabajo, con el objetivo de evitar abusos con las horas extra-decreto.

La reducción de jornada es un objetivo planteado por Sumar desde las elecciones del 23J. A pesar de que Díaz ha recordado que la última votación sobre la jornada laboral se produjo hace "43 años, cuando no había tarjetas de crédito ni internet", en 2024 no consiguió que se redujera a 38,5 horas semanales, por lo que conseguir en 2025 la bajada a 37,5 horas era una necesidad.

Feijóo está acorralado por Vox

Yolanda Díaz ha manifestado que la derrota es "una bofetada" a más de 12 millones de trabajadores y ha acusado a Junts de poca claridad y nula flexibilidad durante las negociaciones mantenidas en los últimos meses. Por su parte, la ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha indicado que esto "no es un punto y final, es un punto y seguido".

Sumar, además, considera que esta derrota va a servir para "dejar constancia de la posición de todos los partidos políticos" y para que la derecha "se retrate". A su juicio, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se opone a la medida porque "está acorralado por Vox".

UGT y CCOO llaman a la ciudadanía a movilizarse

UGT y CCOO han convocado más de 50 movilizaciones en toda España para defender la reducción de la jornada laboral. A modo de protesta, los líderes de ambos sindicatos, Unai Sordo y Pepe Álvarez, han pasado la noche encerrados en la parroquia de San Carlos Borromeo del barrio de Entrevías (Madrid).

A lo largo de la mañana van a acudir a la protesta convocada en Barcelona y por la tarde estarán presentes en la de Madrid, convocada a las 16:00 horas en la Plaza de las Cortes. Ambos líderes sindicales han animado a la ciudadanía a movilizarse, porque la reducción de jornada supondrá 15 días laborables y una subida salarial del 7% para los trabajadores que trabajan 40 horas semanales.

Del mismo modo, han avisado de que no van a permitir que el debate sobre la jornada laboral termine a pesar de que las enmiendas a la totalidad prosperen, van a "perseguir" a los grupos políticos durante lo que resta de legislatura y van a exigir al Ejecutivo un nuevo proyecto de ley.