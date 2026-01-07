SUBIDA SMI EN 2026

La propuesta de Trabajo para la subida del SMI en 2026: patronal y sindicatos ya estudian el plan

Sindicatos y patronal han escuchado el plan del Ministerio que lidera Yolanda Díaz en su primer contacto para la subida del Salario Mínimo este año.

ondacero.es

Madrid |

Imagen de archivo de la líder de Sumar, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.
Imagen de archivo de la líder de Sumar, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. | EFE/ Kiko Huesca

El Ministerio de Trabajo y Economía Social planteó a los agentes sociales este miércoles que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) suba en 2026 un 3,1%, lo que supondría una revalorización de 37 euros por 14 pagas, partiendo de los 1.184 euros actuales en los que se encuentra este indicador.

Así lo anunció el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, tras la primera reunión del año con sindicatos y patronal, centrada en la revalorización del SMI.

Con su propuesta, Trabajo se acoge a la sugerencia baja del comité de expertos, que proponía subir el SMI un 3,1% si seguía exento de IRPF y un 4,7% si empezaba a tributar. El objetivo es que este salario siga ligado al 60% del sueldo medio en España en términos netos, un compromiso del Gobierno adquirido a la luz de los mandatos de la Carta Social Europea.

Pérez Rey destacó el "clima constructivo y de aportaciones" en el que se desarrolló el encuentro, por lo que mostró su gratitud a todas las organizaciones, incluida la patronal.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer