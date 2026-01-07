La propuesta de Trabajo para la subida del SMI en 2026: patronal y sindicatos ya estudian el plan

El Ministerio de Trabajo y Economía Social planteó a los agentes sociales este miércoles que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) suba en 2026 un 3,1%, lo que supondría una revalorización de 37 euros por 14 pagas, partiendo de los 1.184 euros actuales en los que se encuentra este indicador.

Así lo anunció el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, tras la primera reunión del año con sindicatos y patronal, centrada en la revalorización del SMI.

Con su propuesta, Trabajo se acoge a la sugerencia baja del comité de expertos, que proponía subir el SMI un 3,1% si seguía exento de IRPF y un 4,7% si empezaba a tributar. El objetivo es que este salario siga ligado al 60% del sueldo medio en España en términos netos, un compromiso del Gobierno adquirido a la luz de los mandatos de la Carta Social Europea.

Pérez Rey destacó el "clima constructivo y de aportaciones" en el que se desarrolló el encuentro, por lo que mostró su gratitud a todas las organizaciones, incluida la patronal.