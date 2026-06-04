La patronal del seguro indica lo que necesita España para reforzar las pensiones en la jubilación: "Es la gran asignatura pendiente"

La patronal aseguradora española, Unespa, ha pedido reforzar el desarrollo de los planes de pensiones simplificados como herramienta para aumentar el ahorro de los ciudadanos y acercar a España a los niveles de previsión financiera existentes en otros países europeos.

Durante un encuentro organizado por elEconomista, la presidenta de Unespa, Mirenchu del Valle, aseguró que el ahorro continúa siendo una de las principales "asignaturas pendientes" tanto de España como de Europa.

Según ha explicado, son varios los países europeos que acumulan un ahorro en pensiones equivalente al 100% de su Producto Interior Bruto, mientras que en España esta cifra apenas alcanza el 8%.

El modelo británico como referencia

Del Valle defendió la necesidad de avanzar en una mayor integración entre ahorro e inversión a nivel europeo y advirtió de que este objetivo será difícil de alcanzar si cada Estado miembro mantiene marcos regulatorios diferentes. En este contexto, ha recordado la meta fijada para 2030 por el exministro José Luis Escrivá: lograr que la mitad de los trabajadores españoles dispongan de un plan de pensiones simplificado. "Estamos en 2026 y tenemos tres millones adheridos a ellos; solo tenemos que sumar ocho millones antes de 2030", ha calculado la presidenta de la patronal.

Como ejemplo de éxito, la presidenta de Unespa destacó el sistema de inscripción automática en planes de empleo implantado en el Reino Unido. Según señaló, esta medida permitió elevar la participación de los trabajadores desde el 46% en 2012 hasta el 89% en 2024, incorporando más de 11 millones de nuevos ahorradores al sistema.

Asimismo, la representante del sector asegurador reclamó incentivos fiscales más atractivos para fomentar el ahorro privado. Del Valle ha implorado por una fiscalidad más atractiva, como la fijada en el País Vasco, que, a su juicio, funciona "a plena satisfacción". También instó a la Comisión Europea a revitalizar los productos paneuropeos de pensiones dentro de la estrategia comunitaria de ahorro e inversión.

Por último, Del Valle subrayó la importancia de mejorar la educación financiera y la información que reciben los ciudadanos sobre su futura jubilación. En este sentido, ha propuesto un sistema similar al denominado "sobre naranja" utilizado en Suecia, mediante el cual los trabajadores reciben periódicamente una estimación de la pensión pública y complementaria que percibirán al retirarse.

También ha reclamado una simplificación normativa para mejorar la competitividad del sector asegurador español."La Dirección General de Seguros dice que en nuestro sector tenemos 371 normas de diferente naturaleza que cumplir. Muchas de ellas vienen de normativa europea, pero tenemos otras, como la Ley de Contrato de Seguro, que tiene que pasar también por ese proceso de simplificación", ha concluido la mandataria.