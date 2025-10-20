Los nuevos permisos que propone Trabajo: días por cuidados paliativos, por eutanasia y por fallecimiento de un familiar

El permiso por fallecimiento, que el Ministerio de Trabajo quiere ampliar hasta los diez días, podrá disfrutarse a lo largo de las cuatro semanas siguientes a la muerte del familiar o entrega de los restos de la persona fallecida.

Propuesta del Ministerio de Trabajo

Así aparece en la propuesta que Trabajo ya ha remitido a los agentes sociales, que detalla que los diez días hábiles de permiso por duelo podrán cogerse en caso de fallecimiento del cónyuge, la pareja de hecho o parientes de hasta segundo grado de consanguinidad, según ha adelantado este lunes la cadena SER.

Excluye a la familia política

Según recoge el borrador esto incluye tanto a hijos, como a nietos y también a abuelos, pero dejaría fuera a la familia política. Este permiso quedaría restringido únicamente a la familia directa.

El borrador de la norma recoge que habrá dos días hábiles para parientes hasta el segundo grado de afinidad, es decir, lo que incluye cuñados y abuelos del cónyuge. "Estos dos días hábiles se ampliarán en dos más cuando, con tal motivo, la persona trabajadora necesite hacer un desplazamiento al efecto".

Cuidados paliativos y permiso para acompañar en la eutanasia

La propuesta también concreta el nuevo permiso para cuidados paliativos que tendrá una duración de hasta 15 días y al que se tendrá derecho si esos cuidados afectan al cónyuge, la pareja de hecho o otros familiares de segundo grado de consanguinidad.

Este permiso, que podrá consistir en una reducción de jornada, puede dividirse en dos períodos diferentes pero solo una vez por paciente y siempre en un plazo máximo de tres meses desde que se empieza a disfrutar, algo para lo que sólo se requerirá un informe médico que justifique la situación de cuidados paliativos.

Otra novedad de la propuesta de Trabajo es la creación de un nuevo permiso para acompañar a una persona cuando vaya a recibir la eutanasia, que consistirá en un día, aquel en el que se administre, y al que tendrá derecho cualquier trabajador que haya sido designado por ésta para acompañarla, independientemente de si hay o no parentesco.

Además, el borrador indica que las personas trabajadoras tienen derecho a "solicitar las adaptaciones de la duración y distribución de la jornada de trabajo, en la ordenación del tiempo de trabajo y en la forma de prestación, incluida la prestación de su trabajo a distancia, para hacer efectivo su derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral.

Garamendi tildó de "ocurrencia" la propuesta de Trabajo

El anuncio hace un par de semanas de estos permisos por parte de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, fue tachado por el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, de "ocurrencia" al haberse planteado ante los medios y sin un diálogo social previo, algo que también reprocharon a Trabajo los sindicatos, que no obstante valoraron el avance en derechos.

usó al presidente de la CEOE de "falta de humanidad".