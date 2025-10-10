Garamendi carga contra Yolanda Díaz por los permisos por fallecimiento: "Yo pediría 10 días para descansar de sus anuncios"

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha reaccionado a las nuevas propuestas de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de alargar el permiso por fallecimiento hasta 10 días y el nuevo permiso por cuidados paliativos. Garamendi ha señalado que él pediría "un permiso para descansar un ratito de los anuncios del Ministerio de Trabajo". "Es agotador. Cada día es una ocurrencia nueva", ha añadido.

Estas declaraciones las ha realizado en el marco del XII Foro de Economía de Castilla-La Mancha que organiza la Empresa Familiar de Castilla-La Mancha. Allí también ha lamentado que la ministra asegure que "las pequeñas empresas y las pymes se están forrando". De hecho, le ha instado a que "vaya a muchas de ellas a verlo". "Parece que somos los grandes enemigos de la patria cuando entiendo que somos la solución", ha expresado.

Por otra parte, el presidente de la CEOE ha lamentado que estas nuevas propuestas ni se han estudiado, ni se le han comunicado debidamente a la patronal. "¿Se ha estudiado qué significa económicamente esto? No. Esto es porque me apetece, esto es porque me queda muy bien, queda 'guay' hoy a la mañana que tenía un desayuno y lo suelto. ¿Dónde está el informe económico?", ha desdeñado.

Asimismo, Garamendi ha lamentado que mientras las empresas y sus dueños están viviendo "la realidad", hay algunos miembros del Gobierno que viven en "los mundos de Yupi". Del mismo modo, ha tachado estas medidas de "populistas" y "electoralistas", así como ha acusado al Gobierno de impulsar "regulaciones totalmente antidemocráticas".

¿Qué ha propuesto Yolanda Díaz?

La ministra de Trabajo ha anunciado que su cartera presentará una nueva medida para modificar el Estatuto de los Trabajadores y de esta forma ampliar los permisos por fallecimiento de un familiar hasta los 10 días, hasta el momento solo se disponían de dos días de libranza. Del mismo modo, incorporará un nuevo permiso por cuidados paliativos también para familiares.

"Nadie puede ir bien a trabajar a los dos días del fallecimiento de un padre, de una madre, de un hijo, de una hija, de un amigo. Nadie puede hacerlo bien. Nadie", ha indicado durante un desayuno organizado por Europa Press.

Igualmente, ha asegurado que los problemas que tiene nuestro país en cuanto a la productividad están íntimamente relacionados con que se obliga a la gente a trabajar en condiciones que no son favorables. "El que entierra a una madre o que no acude al trabajo porque tiene que cuidad a su hijo no es un absentista", ha matizado.

Carlos Cuerpo trata de rebajar la tensión

Por su parte, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha reclamado que se tenga en cuenta a las empresas a la hora de avanzar en derechos laborales, tales como la ampliación del permiso por fallecimiento que ha propuesto Díaz.

El titular de Economía ha incidido en que el Gobierno busca de manera "constante" seguir "conquistando derechos para los trabajadores" y "mejorando las condiciones laborales", pero ha recalcado que a la hora de hacerlo "hay que encontrar un equilibrio para hacerlo de la mano de las empresas", como ya ha ocurrido "en otros grandes proyectos".