Yolanda Díaz anuncia la ampliación del permiso de fallecimiento a 10 días y uno nuevo permiso para cuidados paliativos

Después de ampliar los permisos parentales, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anunciado este jueves la ampliación del permiso de fallecimiento y un nuevo permiso por cuidados paliativos.

ondacero.es | Europa Press

Madrid |

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz durante un desayuno informativo este jueves en Madrid. EFE/ Zipi
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz durante un desayuno informativo este jueves en Madrid. | EFE/ Zipi

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado que su ministerio presentará una nueva norma para modificar el Estatuto de los Trabajadores y ampliar los permisos por fallecimiento de un familiar hasta 10 días e incorporar un nuevo permiso por cuidados paliativos también de familiares.

Nadie puede ir bien a trabajar a los dos días del fallecimiento de un padre, de una madre, de un hijo, de una hija, de un amigo

"Nadie puede ir bien a trabajar a los dos días del fallecimiento de un padre, de una madre, de un hijo, de una hija, de un amigo. Nadie puede hacerlo bien. Nadie", ha expuesto la ministra en un Desayuno Informativo de Europa Press.

La ministra ha asegurado que uno de los problemas de España respecto a la productividad es que se obliga a la gente a trabajar en condiciones que no son favorables.

"El que entierra a una madre o que no acude al trabajo porque tiene que cuidar a su hijo no es un absentista", ha expuesto la ministra.

Dice que hay que hablar de absentismo "de verdad"

En este sentido, Díaz ha afirmado que hay que hablar de absentismo en España, pero "del de verdad". "El absentismo de verdad, claro que es un problema en España", ha expuesto Díaz, que ha indicado que el impacto público del absentismo en España es de un punto y medio del PIB.

