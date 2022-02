La luz sube este viernes un 17%, su segundo precio más alto de 2022: consulta los precios por tramos horarios

El precio de la electricidad en el mercado ha subido este viernes cerca de un 17% hasta alcanzar los 240,13 euros el megavatio hora, su segundo precio más alto del año, un día de después del comienzo de la ofensiva militar de Rusia sobre Ucrania.

Tras este nuevo aumento, el precio de la luz será un 30% superior al del viernes pasado, y multiplica por más de cinco el importe que marcó hace justo un año (45,83 euros).

Además, el precio mayorista volverá a superar la barrera de los 200 euros/MWh, un valor que se ha alcanzado en cerca del 80 % de los días de diciembre, en más del 70% de los de enero y en el 36 % de los de febrero.

¿Qué horas son las más caras y cuáles las más baratas?

Por franjas horarias:

El precio máximo para este viernes se registrará entre las 19:00 y las 20:00, con 300 euros/MWh.

para este viernes se registrará entre las 19:00 y las 20:00, con 300 euros/MWh. El precio mínimo ha sido de 153,32 euros/MWh entre las 4:00 y las 5:00 de la mañana.

Encarecimiento en los precios de la energía

El conflicto entre los dos países soviéticos podría provocar en las próximas semanas un encarecimiento aún mayor de los precios de la energía, especialmente del gas, debido al riesgo de que las importaciones rusas hacia Europa se vean frenadas por las sanciones impuestas por la Unión Europea al país presidido por Vladímir Putin.

El Gobierno dice que el suministro gasísitico de España no peligra

A pesar de la guerra en Ucrania, el Gobierno de Sánchez insiste en que el suministro gasístico a España no peligra, pero sí prevé que se sigan incrementando los precios de la energía. La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha matizado que "en España la garantía de seguridad de suministro está garantizada", aunque "puede verse afectada por los precios de la energía, en todos sus frentes".

Ribera ha tranquilizado diciendo que el suministro está garantizado, ya que Rusia no es de los "principales suministradores ni por tubo, ni por barco" de España. "Nosotros no somos ajenos a los mecanismos de configuración de precios en los mercados internacionales de las materias primas energéticas y esto incide en nuestros precios energéticos y, como consecuencia de ello, en el conjunto de la economía", ha apuntado.