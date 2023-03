¿Has vendido en Vinted o Wallapop? Cómo saber si debes incluirlo en la Renta 2022

Las aplicaciones de compra y venta de objetos de primera o segunda mano como Wallapop o Vinted se han convertido en una de las formas de negocio más utilizadas. Ante ello, y a pocos días de que comience la campaña de la declaración de la renta es común que afloren dudas sobre si es necesario o no declarar esta venta.

¿Cuándo declarar una venta?

La Agencia Tributaria apunta que solo se tienen que declarar las ventas por las que se ha obtenido un beneficio. En este sentido, un artículo que se hubiese revalorizado al alza con el paso del tiempo sería considerado como un beneficio a declarar. Y la tributación depende del beneficio: entre el 19% que se aplica a beneficios por debajo de 6.000 euros y el 26% para los que superan los 200.000 euros.

Pero no sólo tiene que declararse en estos casos, sino también en los de aquellas personas que venden mucho a través de estas aplicaciones y obtienen unos ingresos superiores al SMI, mil euros mensuales en 14 pagas. ¿Por qué mil euros y no 1.080? Porque la subida de 1.080 entró en vigor el 1 de enero de 2023 y estamos hablando de la Declaración de la Renta del ejercicio 2022. La Agencia Tributaria estima que se está produciendo una actividad económica a través de tus movimientos de liquidez que hacen considerarte como autónomo.

Compradores

Esta obligación no sólo se aplica a los vendedores, sino que los compradores también tienen que declararlo a través del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales en la modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas, que se debe abonar independientemente de lo que valga el producto comprado. Este impuesto está tasado entre un 4% y un 10% dependiendo de la Comunidad Autónoma.

¿Qué ocurre si no se declara?

Según publica Gefiscal, no se conocen muchos casos de inspecciones en estas situaciones. No obstante, si no se declarase la cuantía adscrita en las diferentes condiciones, se deberá pagar una sanción basada en la cantidad de dinero que dejaste de ingresar al mismo tiempo que un recargo que puede llegar hasta el 150%.

En el caso de no haber beneficio, la Agencia Tributaria puede sancionarte por no presentar correctamente la declaración de la renta pudiendo alcanzar una cifra de hasta 200 euros.

Si se presentase la situación en la que se realiza una inspección, se tendrá que demostrar la existencia de esa acción donde se aporte una prueba donde indique la pertenencia de ese objeto como un ticket o una factura al mismo tiempo que se aporten documentos que indiquen el lugar de compraventa.