Gonzalo Bernardos sentencia a la Ley de Vivienda: "Es la principal causa de la espectacular subida de los alquileres"

El economista Gonzalo Bernardos ha vuelto a criticar la Ley de Vivienda impulsada hace unos años por el Gobierno señalándola como la principal culpable de los precios del mercado del alquiler en España.

"Nunca en la historia reciente de España ha habido un gobierno que haya hecho tanto para que el precio de la vivienda suba, suba y suba", ha explicado Bernardos en una entrevista en el canal de YouTube Property Buyers - Aprende a Comprar Inmuebles.

El economista culpa de esto principalmente a Sumar, "un partido populista" que "intenta ganar votos engañando a la población diciéndole a la gente que van a poder vivir donde ellos quieran".

Según Bernardos, el principal problema en este sentido de la Ley de Vivienda está en la protección de los inquilinos vulnerables para que no sean desahuciados, algo que impulsó Unidas Podemos en 2020, en plena pandemia, y que sigue vigente en 2026.

"En ese momento creo que todos estábamos de acuerdo porque estábamos ante una situación excepcional y habría sido inhumano desahuciar a aquel que cobrara menos por una pandemia que nos afectó a todos", explica Bernardos.

Así, el economista señala que esto en 2026 es un problema porque las prioridades de los propietarios son cobrar y que les cuiden el piso. "Se encuentran con que si alguien es vulnerable van a tardar mucho en sacarlo del piso. En Cataluña tardas 23 meses en sacarlo porque cuando el juzgado decreta el desahucio, ellos lo recurren. Estar 23 meses sin cobrar el alquiler es un gran problema", sentencia.

Las condiciones de las personas vulnerables

En este sentido, Bernardos asegura para considerar vulnerable a una persona son que cobre 1.600 euros o que le dedique más del 30% al pago de alquiler y suministros. "En Barcelona y Madrid te exigen cobrar entre 2.000 y 2.500 euros", explica.

El economista señala también que "esto genera pánico en los propietarios, que hace que reduzcan el número de viviendas de alquiler y que el alquiler se vaya a las nubes".

"En Cataluña, donde se aplica el control de precios, todos aquellos que ganan poco están excluidos del alquiler", sentencia.