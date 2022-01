El Gobierno negocia con nacionalistas y Ciudadanos para intentar aprobar la reforma laboral

El Gobierno está abierto a buscar el apoyo a la reforma laboral de Ciudadanos y otras fuerzas políticas que habitualmente no respaldan al Ejecutivo para lograr que el Parlamento avale sin cambios el acuerdo al que han llegado empresarios y sindicatos.

Así lo han asegurado este jueves fuentes del Ejecutivo y en esa línea se ha expresado también el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum.

Es importante que esa reforma se apoye desde los grupos políticos con altura de miras

"Desde el Gobierno queremos preservar este acuerdo entre los agentes sociales, queremos respetarlo porque ha tenido equilibrios y en la negociación todas las partes han cedido. Por eso es importante que esa reforma se apoye desde los grupos políticos con altura de miras", ha añadido.

Llamamiento a todos los partidos para que apoyen la reforma laboral

Por ello Félix Bolaño ha insistido en hacer un llamamiento a todos los partidos a que respeten el diálogo social ya que es el que ha decidido que esas son las mejores condiciones y apoyar la convalidación en el Congreso.

PNV y ERC se oponen a respaldar el acuerdo sin cambios

Aunque no ha querido referirse a la posición concreta de partidos como ERC y PNV, que se oponen a respaldar el acuerdo sin cambios, se ha dirigido a todos para afirmar que le extrañaría que hubiera alguno que quisiera mantener el actual marco laboral "injusto y tremendamente agresivo".

Félix Bolaño pide al PP que esté a "la altura"

Al PP ha apelado directamente para instarle a tener "sentido de la responsabilidad y sentido de Estado" para apoyar el acuerdo.

Preguntado por la posibilidad de que el Gobierno intente el apoyo de partidos que habitualmente no respaldan sus iniciativas, como Ciudadanos, ha recalcado que el objetivo del Ejecutivo de coalición siempre es buscar mayorías en el Parlamento para sacar adelante sus medidas.

Ha explicado que hay fuerzas políticas que de manera más habitual se suman a esas iniciativas y a las que el Gobierno considera prioritarias.

Sin embargo, ha precisado que en la reforma laboral, que ha dicho que es una cuestión de Estado y de país, "todas las fuerzas políticas y principalmente el PP tendrían que estar también a la altura y apoyar la reforma laboral en el Congreso".

Fuentes del ala socialista del Gobierno han abundado en esta idea y han considerado que ERC y PNV han de entender que si se aceptan los cambios que están pidiendo en la reforma laboral, se rompería el acuerdo entre los agentes sociales.

El Gobierno advierte de que no habrá cesión para que PNV y ERC apoyen la reforma

Ante las reticencias de Unidas Podemos al apoyo de Ciudadanos, han señalado que no se puede boicotear el voto favorable del partido de Inés Arrimadas teniendo en cuenta que, según lo que han expuesto, no piden negociar ningún cambio en el texto de la reforma laboral para dar ese respaldo.

Edmundo Bal asegura que "si hay cualquier tipo de cesión al soberanismo, será imposible que Ciudadanos apoye la reforma laboral"

El vicesecretario general de Cs, Edmundo Bal, ha asegurado esta mañana en Más de uno que ellos no tienen fijado su sentido de voto para la convalidación de la reforma laboral por una razón fundamental: "porque todos sabemos y lo dicen los medios que Yolanda Díaz está tratando de convencer, de negociar con los socios del Gobierno, con PNV con Bildu, con ERC, con Bloque con el BNG...".

"No tenemos fijada ninguna posición de voto, esta reforma laboral no es la reforma laboral de Ciudadanos pero desde luego es una reforma que con las negociaciones que está llevando a cabo el Gobierno pues es muy fácil que pueda empeorar si de nuevo se cede a los socios del Gobierno. Y nosotros no queremos que empeore, nosotros queremos que ese acuerdo al que han llegado después de mucho trabajo durante nueve meses los representantes de los empresarios y los trabajadores pues se convalide en el Congreso de los Diputados. Yo creo que nuestra posición en ese sentido esta muy clara", ha asegurado Edmundo Bal.

No descarta el Gobierno que PNV y ERC avalen finalmente la convalidación, pero advierten de que no habrá para ello ninguna cesión de última hora por parte del Ejecutivo.

Por otro lado, el ministro sí ve bastante improbable que Bildu entre finalmente en el acuerdo porque consideran que sus condiciones son imposibles de asumir.

Oriol Junqueras: "Si el Gobierno no hace cambios sustanciales en la reforma laboral, no la apoyaremos"

Este lunes, el líder de ERC, Oriol Junqueras, aseguraba en 'La Brújula' que "estamos a años luz del PSOE en muchos temas como en la corrupción. No nos parecemos. Creen que los salarios de tramitación no son prioritarios, nosotros sí. Creen que reforzar las inspecciones de trabajo no es prioritario, nosotros sí. Atajar la parcialidad del trabajo no es prioritario, para nosotros sí. Si no cambian eso, no votaremos a favor de la reforma laboral. Si no mejoran estas cosas no va a haber apoyo de Esquerra".

CCOO pide a la izquierda que no cometa la "torpeza histórica" de oponerse a la reforma laboral

Por su parte, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha pedido este jueves a los grupos políticos, particularmente a los de izquierda, "un poquito de altura de miras" y una lectura "inteligente" de la reforma laboral para que no cometan la "torpeza histórica" de votar en contra de su convalidación en el Congreso.

"En un marco de consensos distintos en Europa sobre las políticas laborales y económicas, pedimos a los partidos que, por una vez, hagan una lectura que vaya un poquito más allá del próximo cuarto hora o de las lógicas de combate electoral y convaliden esta reforma porque se tiene que pensar más en los intereses del precariado de este país que en los intereses electorales de lo que vaya a usted a saber qué pasa dentro de dos años", ha subrayado.