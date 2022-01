Edmundo Bal: "Si hay cualquier tipo de cesión al soberanismo, será imposible que Ciudadanos apoye la reforma laboral”

Edmundo Bal, vicesecretario general de Cs, asegura en Más de uno que ellos no tienen fijado su sentido de voto por una razón fundamental. "Porque todos sabemos y lo dicen los medios que Yolanda Díaz está tratando de convencer, de negociar con los socios del Gobierno, con PNV con Bildu, con ERC, con Bloque con el BNG... " asegura.

"Y esta mañana leo que además también parece que se activa Adriana Lastra en esta negociación. Recordará que Adriana Lastra fue la que firmó junto a Izpurúa la renovación íntegra de la reforma laboral negociando las prórrogas de los estados de alarma. entonces si de esa primera negociación resulta cualquier tipo de concesión al soberanismo de nuevo otra cesión de España y del Gobierno de Sánchez frente a sus socios pues será absolutamente imposible que cuenten con el voto de ciudadanos" afirma Bal.

Esta reforma laboral no es la reforma laboral de ciudadanos

"No tenemos fijada ninguna posición de voto, esta reforma laboral no es la reforma laboral de ciudadanos pero desde luego es una reforma que con las negociaciones que está llevando a cabo el Gobierno pues es muy fácil que pueda empeorar si de nuevo se cede a los socios del Gobieno. Y nosotros no queremos que empeore, nosotros queremos que ese acuerdo al que han llegado después de mucho trabajo durante nueve meses los representantes de los empresarios y los trabajadores pues se convalide en el Congreso de los Diputaods. Yo creo que nuestra posición en ese sentido esta muy clara" asegura Edmundo Bal.

"Es una posición semejante, parecida a la que el año pasado planteamos con respecto a los Presupuestos Generales del Estado y claramente el Gobierno de Sánchez optó, pudiendo haber optado por nuestro partido, por los liberales españoles o por una política más moderada, optó por Bildu y por ERC" afirma.