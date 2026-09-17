Fever capta 250 millones de dólares en una ronda récord para impulsar su expansión internacional

Fever ha cerrado una ronda de financiación de 250 millones de dólares, unos 218 millones de euros, liderada por EQT y en la que también han participado Point72 Private Investments, Baillie Gifford e inversores actuales de la compañía.

La plataforma tecnológica especializada en cultura y entretenimiento en vivo asegura que se trata de la mayor ampliación de capital realizada hasta ahora por una empresa tecnológica de este sector. La operación llega después de tres años en los que Fever ha multiplicado por más de tres sus ingresos y ha mantenido un EBITDA positivo.

La compañía, coliderada por los españoles Ignacio Bachiller, Francisco Hein y Alexandre Pérez, utilizará los nuevos recursos para acelerar su expansión internacional. Fever ya opera en más de 55 países y pretende ampliar su presencia geográfica, además de reforzarse en las principales categorías del negocio del entretenimiento.

Más inversión en tecnología

Una parte de los 250 millones se destinará también a incrementar la inversión tecnológica y desarrollar nuevas herramientas para promotores, recintos, equipos deportivos, artistas, museos e instituciones culturales.

Estas soluciones permiten, entre otras funciones, analizar y anticipar la demanda, encontrar nuevas audiencias, optimizar la venta de entradas y trasladar experiencias que funcionan en un mercado a otros países.

Fever ha construido en los últimos años una extensa red de socios internacionales. Entre ellos se encuentran Fórmula 1, Primavera Sound, Rock in Rio, Netflix, Warner Bros., el Palacio de Versalles, Patrimonio Nacional, SailGP, los X-Games o el Museo Frida Kahlo.

Un acuerdo global con la Fórmula 1

Uno de los últimos grandes acuerdos de la compañía es el alcanzado con la Fórmula 1, que convierte a Fever en proveedor oficial de tecnología para la venta de entradas y la mejora de la experiencia de los aficionados.

La plataforma tecnológica se implantará para los seguidores de los Grandes Premios de todo el mundo y servirá para mejorar la distribución internacional de entradas oficiales, así como de los paquetes de hospitality y VIP.

La apuesta por las experiencias presenciales frente al avance de la IA

La operación llega además en pleno debate sobre el impacto de la inteligencia artificial en numerosas actividades económicas. Fever considera que el crecimiento de la IA está reforzando, en paralelo, el valor de aquellas experiencias que dependen de la presencia física y de la interacción entre personas.

La compañía sostiene que existe una demanda creciente de conciertos, eventos deportivos, exposiciones y otras experiencias compartidas que ofrecen un tipo de conexión que no puede trasladarse por completo a una pantalla.

El crecimiento de Fever refleja esa apuesta por el ocio presencial. La plataforma asegura que durante el último año más de 300 millones de personas utilizaron sus servicios para descubrir experiencias en más de 55 países.