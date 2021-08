¿Faltan camareros en España? Esta es la realidad de la hostelería tras la pandemia

El sector de la hostelería ha sido uno de los más afectados por la pandemia. Sin embargo, los últimos datos del Ministerio de Trabajo muestran una recuperación en el mes de julio, pues el número de afiliados a la Seguridad Social ha aumentado en un 4% respecto al mismo mes de 2020. Según estos datos, en el mes de julio fueron 1,6 millones los trabajadores afiliados a la Seguridad Social en el sector de la hostelería. Aún así, bares y restaurantes se han mostrado preocupados estas últimas semanas por la falta de camareros cualificados.

Un problema estructural y de falta de cualificación

La falta de camareros no sorprende a los hosteleros, pues, según afirman desde la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Alicante (APEHA), la falta de cualificación viene siendo un problema desde antes de la pandemia. "Ya antes teníamos problemas de falta de profesionales. Encontrábamos gente para trabajar, pero no profesionales", explica María del Mar Valera, presidenta de APEHA.

"El problema es que ahora no tenemos ni eso. La falta de camareros está siendo muy real", remarca María del Mar, a la vez que se muestra preocupada por cómo este contratiempo afecta al conjunto de la hostelería: "El servicio no es el mismo. No puede ser el mismo si necesitas a seis y tienes a tres camareros".

Precariedad laboral, la razón más escuchada

Al otro lado del debate están los sindicatos como UGT y CCOO, que la problemática se debe, en parte, a las condiciones de estos trabajos, pues denuncian la precariedad laboral. Los usuarios de las redes sociales se han sumado a esta postura tras salir a la luz una conversación de WhatsApp entre un empresario y un trabajador que se postulaba para un puesto de camarero. Según el perfil MierdaJobs, la oferta de trabajo era de 20€ por turno, siendo este de cuatro horas aproximadamente y cotizando únicamente dos de ellas.

Como respuesta a las quejas de quienes denuncian bajos salarios en el sector, la presidenta de APEHA asegura que quienes no están cualificados "te piden mucho y te exigen un sueldazo".

En este sentido, María del Mar Valera opina que "la gente que realmente está formada se debería pagar en nómina", es decir, que quienes cuenten con la cualificación adecuada lo vean reflejado en el salario. "Gratifiquemos al que realmente tiene una formación y el que no la tiene, tendrá que conformarse con el sueldo base", concluye.

También, la acusada falta de profesionales de la hostelería podría deberse a que, tras el cierre de muchos bares y restaurantes durante la pandemia, estos trabajadores hayan cambiado de sector. Asimismo, la falta de cualificación y experiencia son también dos de las causas