Un experto da los datos que revelan la grave crisis de vivienda que vive España: "Es imposible comprase algo"

El INE ha confirmado los datos que adelantaron los notarios: la vivienda se ha encarecido en el tercer trimestre un 12,8%, registrando así su mayor alza interanual desde el inicio de la serie histórica, en el primer trimestre de 2007, cuando subió un 13,1%, según el Índice de Precios de Vivienda (IPV), y con la de segunda mano disparada hasta máximos históricos.

Precios desorbitados que no se pueden pagar, así que la alternativa es irse a vivir cada vez más lejos. Ese es el problema para muchas personas porque con un sueldo medio en las grandes ciudades no hay muchas más opciones que comprarse una casa a una hora o a una hora y media del trabajo, si se quieren unas condiciones mínimas.

"Compra quien no puede alquilar"

Según José María Alfaro, presidente de la Federación de Asociaciones Inmobiliarias (FAI), ese es el gran problema, seguido de que muchos se ven obligados a comprar porque no pueden alquilar: "Es muy triste por al final está produciéndose lo que nunca se ha producido en este país, que ahora está comprando quien no puede alquilar. Es decir, quieren alquilar y no pueden, entonces son arrojados a comprar una vivienda de inferior calidad en un sitio que no le gusta porque le es imposible alquilar y eso no es tan positivo".

Los precios van a seguir subiendo

No es tan positivo porque aumenta el número de personas que quiere comprar lo que, a su vez, dispara más los precios, y eso es algo que según Alfaro no va a cambiar el año que viene porque van a seguir subiendo. Los portales inmobiliarios y la FAI consideran que, aunque se modere el ritmo del encarecimiento, será de forma "muy débil".

Con el precio de la vivienda cada vez más en alza, la directora de Estudios de Fotocasa, María Matos, ha afirmado que, aunque el crecimiento se acelera cada vez más, no se está próximos a una 'burbuja' inmobiliaria como la de 2007, ya que las condiciones hipotecarias siguen siendo "prudentes", aunque ha asegurado que los precios seguirán escalando a cierre de 2025, con aumentos más intensos en las grandes capitales y zonas costeras.

El director de Estudios de Pisos.com, Ferran Font, cree que esta situación de incrementos de precios "difícilmente" cambiará a corto plazo ya que ninguno de los factores que la determinan parece que vaya a sufrir "ningún cambio relevante".