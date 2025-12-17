ERE en Telefónica: número de trabajadores afectados tras la oferta final de la empresa

Telefónica ha lanzado una nueva oferta para llegar a un acuerdo final del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en sus tres filiales principales: Telefónica SA, Innovación Digital y Global Solutions. Después de un mes de incertidumbre, parece que el acuerdo final está cerca.

La última propuesta presentada hace unas semanas afectaba a un total de 6.088 personas. Si bien, con la nueva idea, Telefónica ha propuesto reducir un 5% adicional en estas filiales, llegando a un 20% total, por lo que el número total de personas afectadas es de 4.554.

Así quedarían las filiales afectadas

Los 4.554 despidos finales corresponden a las siete filiales adheridas al Convenio de Empresas Vinculadas (CEV): Telefónica de España, Telefónica Móviles, Telefónica Soluciones, Movistar+, Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y Telefónica S.A.

Tras la última propuesta de la compañía, así queda el número total de bajas en cada una de ellas:

Telefónica de España : 2.925

: 2.925 Telefónica Móviles : 720

: 720 Telefónica Soluciones : 120

: 120 Telefónica S.A. : 301

: 301 Global Solutions: 112

112 Innovación Digital : 186

: 186 Movistar +: 190

Desde los sindicatos han asegurado que, tras conocer la nueva oferta, van a actuar "con la máxima responsabilidad". Esta reunión, que ha tenido lugar el martes por la tarde, ha sido la séptima en cuatro semanas.

Cambios en las condiciones económicas

La nueva propuesta también plantea cambios en las condiciones económicas. En un principio, Telefónica exigía 15 años de antigüedad para que los trabajadores pudieran adherirse voluntariamente al ERE, pero ha rebajado la edad a 13 años.

Otro cambio es que Telefónica va a permitir que en áreas críticas puedan apuntarse personas en situación de prejubilación con un límite de un 10% en cada área, excepto en Telefónica Innovación, donde podrá ser de un máximo de 35%.

En cuanto a las indemnizaciones, según la nueva oferta, quedarán de la siguiente manera:

Nacidos entre 1969 y 1971: el 68% del salario hasta los 63 años. Un 38% a posteriori.

el 68% del salario hasta los 63 años. Un 38% a posteriori. Nacidos entre 1965 y 1968: el 62% del salario hasta los 63 años. El 35% a posteriori.

el 62% del salario hasta los 63 años. El 35% a posteriori. Nacidos en 1964 o antes: un 52% del salario hasta los 63 años. El 35% a posteriori.

Además, la compañía asegura que para aquellas personas que acaben su contrato con 55 años o menos va a financiar un Convenio Especial con la Seguridad Social y todos los que se inscriban de manera voluntaria al ERE tendrán, hasta los 53 años, la cobertura del seguro de salud, así como el mantenimiento del seguro colectivo y de supervivencia, garantizadas.

También hay cambios para quienes no puedan acogerse a la prejubilación. En estos casos, las indemnizaciones están fijadas entre 50 y 37 días por año trabajado, además de las primas de voluntariedad, cuya cuantía se ha duplicado con respecto a la primera oferta.

Ocho años o menos de antigüedad : 5.000 euros.

: 5.000 euros. Entre ocho y 12 años : 7.000 euros.

: 7.000 euros. Entre 12 y 16 años: 9.000 euros.

9.000 euros. Entre 16 y 20 años: 12.000 euros.

12.000 euros. Entre 20 y 24 años: 15.000 euros.

15.000 euros. Más de 24 años: 18.000 euros, la cantidad máxima.

Como el número total de despidos no es fijo, Telefónica pretende que se apunten al ERE como mínimo 4.000 personas. De esta manera no sería necesario ejecutar despidos forzosos, algo que los sindicatos han pedido desde el primer momento que no se haga. En caso de ser necesario, los despidos autorizados son 5.040, por el momento.

"Siempre hemos defendido que el empleo debe ser un elemento estratégico y no una variable de ajuste, y por eso lamentamos profundamente que las decisiones y situación empresarial nos hayan llevado a tener que negociar un proceso de despido colectivo", han manifestado CCOO y UGT en el comunicado.